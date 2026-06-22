Гороскоп на 22 червня 2026: що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Зодіакальне коло, усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Початок нового літнього тижня буде легким та сповненим позитивної енергії. Деякі знаки Зодіаку отримають велику удачу, інші відчують бажання навести лад у справах або відверто поговорити з близькими людьми.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 22 червня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні варто знайти час для щирого спілкування. Приділіть увагу тим, кого любите.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Налаштуйте свій графік та не нехтуйте здоровим сном. Це допоможе зберегти багато сил для важливих справ.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день принесе приємну несподіванку. У спілкуванні просто залишайтеся собою.

Читайте також:

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви прагнутимете затишку та внутрішньої рівноваги. Варто відверто поговорити з близькою людиною, а також дати собі час на відновлення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

22 червня стане чудовим днем для душевних розмов. Навіть випадкове повідомлення або дзвінок можуть перерости у відверте спілкування, яке подарує вам тепло.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні варто об'єктивно поглянути на свої досягнення. Ситуація виглядає значно стабільнішою, ніж вам здавалося.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви відчуватимете велику впевненість у собі. Оточення помітить вашу легкість і природність, а це лише додасть приємних моментів та нових симпатій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Понеділок підходить для чесної розмови із самим собою. Є питання, яке ви давно намагаєтеся відкласти або не помічати.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви особливо відчуєте цінність людей, які готові підтримати вас без зайвих слів і прохань. Дозвольте собі прийняти допомогу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші старання поступово починають приносити результати. Ви рухаєтеся у правильному напрямку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприяє переосмисленню особистих цілей та бажань. Запитайте себе, чи відповідає нинішній спосіб життя вашим справжнім мріям.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні буде легше домовитися та відстояти свої інтереси. Вам варто повернутися до питання, яке ви довго відкладали.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку загрожує вигорання до кінця червня та як цього уникнути.

Кому чекати на білу смугу у житті до кінця червня.

Хто порине у яскраві пригоди влітку 2026 року.