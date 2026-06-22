Гороскоп на 22 июня 2026: что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Начало новой летней недели будет легким и наполненным положительной энергией. Некоторым знакам Зодиака улыбнется удача, другие почувствуют желание навести порядок в делах или откровенно поговорить с близкими людьми.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 22 июня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня стоит найти время для искреннего общения. Уделите внимание тем, кого любите.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Спланируйте свой график и не пренебрегайте здоровым сном. Это поможет сохранить много сил для важных дел.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день принесет приятную неожиданность. В общении просто оставайтесь собой.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете стремиться к уюту и внутреннему равновесию. Стоит откровенно поговорить с близким человеком, а также дать себе время на восстановление.

Лев (23 июля — 21 августа)

22 июня станет прекрасным днем для душевных бесед. Даже случайное сообщение или звонок могут перерасти в откровенное общение, которое подарит вам тепло.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня стоит объективно взглянуть на свои достижения. Ситуация выглядит гораздо стабильнее, чем вам казалось.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете чувствовать большую уверенность в себе. Окружение заметит вашу легкость и естественность, а это только добавит приятных моментов и новых симпатий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Понедельник подходит для честного разговора с самим собой. Есть вопрос, который вы давно пытаетесь отложить или не замечать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы особенно почувствуете ценность людей, которые готовы поддержать вас без лишних слов и просьб. Позвольте себе принять помощь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши усилия постепенно начинают приносить результаты. Вы движетесь в правильном направлении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День располагает к переосмыслению личных целей и желаний. Спросите себя, соответствует ли нынешний образ жизни вашим истинным мечтам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня будет легче договориться и отстоять свои интересы. Вам стоит вернуться к вопросу, который вы долго откладывали.

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