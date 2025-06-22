Гороскоп на 22 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 червня, нас чекає спокійний та ресурсний день під впливом спадного Місяця у знаку Тельця. Крім того, 27-ма місячна доба — один із наймістичніших днів місяця, коли знання приходять через інтуїцію, сни та навіть випадкові зустрічі. Астрологи радять знакам Зодіаку більше відпочивати, не квапитися й уникати поспішних рішень. День сприяє духовним практикам, медитації, перебуванню біля води. Добре зосередитися на собі, на своєму "я", але й не забувати про близьких — добрі справи повернуться сторицею.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 22 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни відчують, як внутрішня напруга нарешті спадає. Неділя під знаком Тельця сповільнить ваш ритм — і це прекрасно. Проведіть час із родиною або займіться хатніми справами, які давно відкладали. Інтуїція підкаже, що варто залишити "на потім". Вечір ідеальний для занурення в улюблене хобі або теплої розмови.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельці отримають від Всесвіту багато енергії та впевненості. Вдалий час для медитації, релаксу або прогулянки біля води. Вам може захотітися просто насолоджуватися моментом. Увечері можливі несподівані романтичні нотки — не відмовляйтеся від спонтанних зустрічей.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків день пройде в рефлексії та переосмисленні. Деякі новини або сни можуть наштовхнути на важливі висновки. Неділя буде ідеальною для відпочинку без зайвого шуму. Увечері з'явиться бажання поговорити з кимось — дозвольте собі цю теплу розмову.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки можуть несподівано отримати підтримку або допомогу від інших. Це гарний день для соціальних справ, зустрічей із друзями або участі в колективних ініціативах. Домашня атмосфера буде комфортною, але не забувайте про активність — вона принесе натхнення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам неділя, 22 червня, готує день спокійної рутини. Можливо, не вистачатиме емоцій, але це шанс перезавантажитися. Сьогодні краще зосередитись на фінансових питаннях або побуті. Вечір може порадувати романтичним настроєм — приділіть увагу близькій людині.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів сьогодні відкриваються інтуїтивні прозріння — не ігноруйте "внутрішній голос". Це день духовного зростання. Прогулянка біля водойми або медитація допоможуть привести думки до ладу. Вечір ідеально підходить для саморефлексії чи планування майбутнього.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези можуть зіткнутися з деякою флегматичністю — не женіться за результатом, дозвольте собі бути "повільними". Побутові справи будуть йти легко, особливо якщо їх робити з близькими. Увечері можливі цікаві новини або романтичне повідомлення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні захочуть спокою — і правильно зроблять. День чудовий для усамітнення, ванни з ефірними оліями чи прогулянки на природі. Ввечері можливе натхнення — добре зайнятися творчістю або занотувати нові ідеї.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців це буде день інтуїтивних рішень. Здається, ви нарешті відчуєте, в якому напрямку варто рухатися. Поки що не поспішайте втілювати — просто дозвольте собі мріяти. Неділя подарує теплий вечір у родинному колі або із близьким другом.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть відчути втому — організму потрібен відпочинок. Сьогодні краще не навантажувати себе фізично чи емоційно. Дозвольте собі подовше поспати, зробити розслаблюючу ванну чи легку зарядку. Увечері можливі цікаві ідеї щодо роботи — занотуйте їх.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні можуть вразити оточення своїм спокоєм і врівноваженістю. День ідеально підходить для допомоги іншим — це додасть вам сил. Вечір наповниться теплом та романтикою — чудовий час для побачення або щирої розмови.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам неділя, 22 червня, обіцяє найромантичніший день тижня. Інтуїція на піку, серце відкрите. Можливі зізнання, натхнення, ніжність. Не бійтеся виявляти почуття. Увечері вас чекатиме мрійливий настрій, ідеальний для м'якого завершення дня.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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