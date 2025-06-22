Гороскоп на 22 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июня, нас ждет спокойный и ресурсный день под влиянием убывающей Луны в знаке Тельца. Кроме того, 27-е лунные сутки — один из самых мистических дней месяца, когда знания приходят через интуицию, сны и даже случайные встречи. Астрологи советуют знакам Зодиака больше отдыхать, не торопиться и избегать поспешных решений. День способствует духовным практикам, медитации, пребыванию у воды. Хорошо сосредоточиться на себе, на своем "я", но и не забывать о близких — добрые дела вернутся сторицей.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 22 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны почувствуют, как внутреннее напряжение наконец-то спадает. Воскресенье под знаком Тельца замедлит ваш ритм — и это прекрасно. Проведите время с семьей или займитесь домашними делами, которые давно откладывали. Интуиция подскажет, что стоит оставить "на потом". Вечер идеален для погружения в любимое хобби или теплого разговора.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцы получат от Вселенной много энергии и уверенности. Удачное время для медитации, релакса или прогулки у воды. Вам может захотеться просто наслаждаться моментом. Вечером возможны неожиданные романтические нотки — не отказывайтесь от спонтанных встреч.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов день пройдет в рефлексии и переосмыслении. Некоторые новости или сны могут натолкнуть на важные выводы. Воскресенье будет идеальным для отдыха без лишнего шума. Вечером появится желание поговорить с кем-то — позвольте себе этот теплый разговор.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки могут неожиданно получить поддержку или помощь от других. Это хороший день для социальных дел, встреч с друзьями или участия в коллективных инициативах. Домашняя атмосфера будет комфортной, но не забывайте об активности — она принесет вдохновение.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам воскресенье, 22 июня, готовит день спокойной рутины. Возможно, не будет хватать эмоций, но это шанс перезагрузиться. Сегодня лучше сосредоточиться на финансовых вопросах или быту. Вечер может порадовать романтическим настроением — уделите внимание близкому человеку.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев сегодня открываются интуитивные прозрения — не игнорируйте "внутренний голос". Это день духовного роста. Прогулка у водоема или медитация помогут привести мысли в порядок. Вечер идеально подходит для саморефлексии или планирования будущего.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут столкнуться с некоторой флегматичностью — не гонитесь за результатом, позвольте себе быть "медлительными". Бытовые дела будут идти легко, особенно если их делать с близкими. Вечером возможны интересные новости или романтическое сообщение.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сегодня захотят покоя — и правильно сделают. День замечательный для уединения, ванны с эфирными маслами или прогулки на природе. Вечером возможно вдохновение — хорошо заняться творчеством или записать новые идеи.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов это будет день интуитивных решений. Кажется, вы наконец почувствуете, в каком направлении стоит двигаться. Пока не спешите воплощать — просто позвольте себе мечтать. Воскресенье подарит теплый вечер в семейном кругу или с близким другом.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги могут почувствовать усталость — организму нужен отдых. Сегодня лучше не нагружать себя физически или эмоционально. Позвольте себе подольше поспать, сделать расслабляющую ванну или легкую зарядку. Вечером возможны интересные идеи по работе — запишите их.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня могут поразить окружающих своим спокойствием и уравновешенностью. День идеально подходит для помощи другим — это придаст вам сил. Вечер наполнится теплом и романтикой - отличное время для свидания или искреннего разговора.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам воскресенье, 22 июня, обещает самый романтичный день недели. Интуиция на пике, сердце открыто. Возможны признания, вдохновение, нежность. Не бойтесь проявлять чувства. Вечером вас будет ждать мечтательное настроение, идеальное для мягкого завершения дня.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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