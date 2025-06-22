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Главная Праздники Гороскоп на 22 июня: Овнам — баланс, Близнецам — озарение

Гороскоп на 22 июня: Овнам — баланс, Близнецам — озарение

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Дата публикации 22 июня 2025 05:45
Гороскоп на 22 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 22 июня, нас ждет спокойный и ресурсный день под влиянием убывающей Луны в знаке Тельца. Кроме того, 27-е лунные сутки — один из самых мистических дней месяца, когда знания приходят через интуицию, сны и даже случайные встречи. Астрологи советуют знакам Зодиака больше отдыхать, не торопиться и избегать поспешных решений. День способствует духовным практикам, медитации, пребыванию у воды. Хорошо сосредоточиться на себе, на своем "я", но и не забывать о близких — добрые дела вернутся сторицей.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 22 июня.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на воскресенье, 22 июня:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны почувствуют, как внутреннее напряжение наконец-то спадает. Воскресенье под знаком Тельца замедлит ваш ритм — и это прекрасно. Проведите время с семьей или займитесь домашними делами, которые давно откладывали. Интуиция подскажет, что стоит оставить "на потом". Вечер идеален для погружения в любимое хобби или теплого разговора.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцы получат от Вселенной много энергии и уверенности. Удачное время для медитации, релакса или прогулки у воды. Вам может захотеться просто наслаждаться моментом. Вечером возможны неожиданные романтические нотки — не отказывайтесь от спонтанных встреч.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов день пройдет в рефлексии и переосмыслении. Некоторые новости или сны могут натолкнуть на важные выводы. Воскресенье будет идеальным для отдыха без лишнего шума. Вечером появится желание поговорить с кем-то — позвольте себе этот теплый разговор.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки могут неожиданно получить поддержку или помощь от других. Это хороший день для социальных дел, встреч с друзьями или участия в коллективных инициативах. Домашняя атмосфера будет комфортной, но не забывайте об активности — она принесет вдохновение.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам воскресенье, 22 июня, готовит день спокойной рутины. Возможно, не будет хватать эмоций, но это шанс перезагрузиться. Сегодня лучше сосредоточиться на финансовых вопросах или быту. Вечер может порадовать романтическим настроением — уделите внимание близкому человеку.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев сегодня открываются интуитивные прозрения — не игнорируйте "внутренний голос". Это день духовного роста. Прогулка у водоема или медитация помогут привести мысли в порядок. Вечер идеально подходит для саморефлексии или планирования будущего.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут столкнуться с некоторой флегматичностью — не гонитесь за результатом, позвольте себе быть "медлительными". Бытовые дела будут идти легко, особенно если их делать с близкими. Вечером возможны интересные новости или романтическое сообщение.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сегодня захотят покоя — и правильно сделают. День замечательный для уединения, ванны с эфирными маслами или прогулки на природе. Вечером возможно вдохновение — хорошо заняться творчеством или записать новые идеи.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов это будет день интуитивных решений. Кажется, вы наконец почувствуете, в каком направлении стоит двигаться. Пока не спешите воплощать — просто позвольте себе мечтать. Воскресенье подарит теплый вечер в семейном кругу или с близким другом.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги могут почувствовать усталость — организму нужен отдых. Сегодня лучше не нагружать себя физически или эмоционально. Позвольте себе подольше поспать, сделать расслабляющую ванну или легкую зарядку. Вечером возможны интересные идеи по работе — запишите их.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня могут поразить окружающих своим спокойствием и уравновешенностью. День идеально подходит для помощи другим — это придаст вам сил. Вечер наполнится теплом и романтикой - отличное время для свидания или искреннего разговора.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам воскресенье, 22 июня, обещает самый романтичный день недели. Интуиция на пике, сердце открыто. Возможны признания, вдохновение, нежность. Не бойтесь проявлять чувства. Вечером вас будет ждать мечтательное настроение, идеальное для мягкого завершения дня.

 

Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака проведут незабываемое лето и что именно их ждет.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака следует экономить деньги до конца июня.

Также делимся с вами, каким знакам Зодиака первый месяц лета принесет невероятное вдохновение.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 22 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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