Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 травня, Місяць у знаку Риби дарує час мрій, глибоких емоцій та гострої інтуїції. А 25-та місячна доба додає повільного, мудрого ритму, коли важливо довіряти внутрішньому голосу та звертати увагу на символи, сни й інтуїтивні відчуття. Зірки радять знакам Зодіаку зупинитись, глибше прислухатись до себе й не поспішати з діями. Цей день ідеально підходить для завершення справ, очищення, відновлення внутрішньої гармонії. Всесвіт нашіптує підказки тим, хто здатен їх почути.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 21 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам буде важко зосередитися на роботі.Не варто поспішати та підганяти себе, дозвольте собі робити справи у комфортному темпі. Ймовірна приємна новина, що стосується сфери кар'єри або навчання. Ввечері захочеться усамітнення і це нормально. Прислухайтеся до себе, а не до чужих очікувань.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто стримувати емоції та слідкувати за словами, адже ризик конфліктів високий. Варто приділити час справам, які давно відкладали. День хороший для внутрішнього очищення та рутинних справ. Вечір подарує хвилю ностальгії, може захотітись згадати щось добре з минулого. Дозвольте собі трохи мрій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день принесе Близнбкам натхнення, особливо якщо ваша діяльність пов'язана з мистецтвом, спілкуванням або психологією. Сьогодні інтуїція буде напрочуд сильною — довіряйте першим враженням. Можливі цікаві знайомства або романтичні сюрпризи. Вечір чудово підійде для душевної розмови або перегляду фільму, який торкає серце.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

На роботі буде спокійно, без особливих потрясінь. Ваша чуттєва натура сьогодні розквітне на повну. Місяць у Рибах додає глибини відчуттям, тому хочеться тепла, ніжності та щирих слів. Ця середа чудово підходить для творчості, медитації або спілкування з близькими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні не варто гнатися за перемогами. Краще зосередитися на дрібницях, які давно чекали своєї черги. Можливі важливі новини, пов’язані з фінансами або роботою. Вечір варто провести вдома. Розслабитися допоможуть ароматна ванна, смачний чай та гарна книга.



Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ця середа буде надзвичайно сприятливою для наведеня порядку як в оселі, так і в голові. Сьогодні Діви будуть особливо чутливими до енергії людей навколо, тому варто обмежити спілкування з тими, хто забирає ресурс. Можливе романтичне повідомлення або знайомство. Астрологи радять звернути увагу на сни — у ніч з 20 на 21 травня вони можуть бути віщими.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваша природна врівноваженість сьогодні буде дуже доречною. День принесе багато справ, але ви встигнете усе. Можливий несподіваний комплімент або знак уваги, що зігріє душу. Робочі справи можуть вимагати концентрації. А от вечір обіцяє бути теплим та емоційним — чудовий час для кохання.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У цю середу, 21 травня, Скорпіони будуть особливо чутливими. Інтуїція буде особливо гострою, можливі містичні передчуття. Астрологи кажуть, що зараз — найкращий час для медитації, саморефлексії або практик очищення. Уникайте суперечок, навіть якщо є спокуса "довести правду". Ввечері можливе романтичне або душевне відкриття.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День пройде під знаком мрій і філософських роздумів. Може здатись, що енергії бракує. Тому варто давати собі час на перепочинок. Ідеальний день для планування подорожей або творчих проєктів. Увечері може з'явитись цікава ідея.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні вам не вистачатиме звичної зібраності. Не лякайтеся — це просто вплив Місяця у Рибах. Уникайте жорстких дедлайнів, якщо є можливість, перенесіть важливі зустрічі. Гарний день для роботи з документами, планування, закриття старих справ. Увечері можливі теплі розмови з родиною або просто приємна тиша.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні уява буде на висоті. Це особливо корисно для тих Водоліїв, хто має творчі професії. Можлива новина, яка змусить вас задуматися над майбутнім. Вдалий день для саморозвитку, пошуку нових шляхів. Вечір бажано провести спокійно у тиші чи на прогулянці.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви будете чутливими та надзвичайно мрійливими. Завдякі загостреній інтуїції буде легко знайти відповіді на питання, які давно турбували. Можлива романтична подія або приємна зустріч. Вечір подарує натхнення, особливо якщо проведете його з музикою чи мистецтвом.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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