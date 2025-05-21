Гороскоп на сегодня, 21 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 мая, Луна в знаке Рыбы дарит время мечтаний, глубоких эмоций и острой интуиции. А 25-е лунные сутки добавляют медленного, мудрого ритма, когда важно доверять внутреннему голосу и обращать внимание на символы, сны и интуитивные ощущения. Звезды советуют знакам Зодиака остановиться, глубже прислушиваться к себе и не спешить с действиями. Этот день идеально подходит для завершения дел, очищения, восстановления внутренней гармонии. Вселенная нашептывает подсказки тем, кто способен их услышать.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 21 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам будет трудно сосредоточиться на работе, не стоит спешить и подгонять себя, позвольте себе делать дела в комфортном темпе. Вероятна приятная новость, касающаяся сферы карьеры или обучения. Вечером захочется уединения и это нормально. Прислушивайтесь к себе, а не к чужим ожиданиям.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит сдерживать эмоции и следить за словами, ведь риск конфликтов высок. Стоит уделить время делам, которые давно откладывали. День хорош для внутреннего очищения и рутинных дел. Вечер подарит волну ностальгии, может захотеться вспомнить что-то хорошее из прошлого. Позвольте себе немного мечтать.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день принесет Близнецам вдохновение, особенно если ваша деятельность связана с искусством, общением или психологией. Сегодня интуиция будет на удивление сильной — доверяйте первым впечатлениям. Возможны интересные знакомства или романтические сюрпризы. Вечер прекрасно подойдет для душевного разговора или просмотра фильма, который трогает сердце.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

На работе будет спокойно, без особых потрясений. Ваша чувственная натура сегодня расцветет на полную. Луна в Рыбах добавляет глубины ощущениям, поэтому хочется тепла, нежности и искренних слов. Эта среда прекрасно подходит для творчества, медитации или общения с близкими.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня не стоит гнаться за победами. Лучше сосредоточиться на мелочах, которые давно ждали своей очереди. Возможны важные новости, связанные с финансами или работой. Вечер стоит провести дома. Расслабиться помогут ароматная ванна, вкусный чай и хорошая книга.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Эта среда будет чрезвычайно благоприятной для наведения порядка как в доме, так и в голове. Сегодня Девы будут особенно чувствительными к энергии людей вокруг, поэтому стоит ограничить общение с теми, кто забирает ресурс. Возможно романтическое сообщение или знакомство. Астрологи советуют обратить внимание на сны — в ночь с 20 на 21 мая они могут быть вещими.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша природная уравновешенность сегодня будет очень кстати. День принесет много дел, но вы успеете все. Возможен неожиданный комплимент или знак внимания, который согреет душу. Рабочие дела могут потребовать концентрации. А вот вечер обещает быть теплым и эмоциональным — отличное время для любви.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В эту среду, 21 мая, Скорпионы будут особенно чувствительными. Интуиция будет особенно острой, возможны мистические предчувствия. Астрологи говорят, что сейчас — лучшее время для медитации, саморефлексии или практик очищения. Избегайте споров, даже если есть соблазн "доказать правду". Вечером возможно романтическое или душевное открытие.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День пройдет под знаком мечтаний и философских размышлений. Может показаться, что энергии не хватает. Поэтому стоит давать себе время на передышку. Идеальный день для планирования путешествий или творческих проектов. Вечером может появиться интересная идея.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам не будет хватать привычной собранности. Не пугайтесь — это просто влияние Луны в Рыбах. Избегайте жестких дедлайнов, если есть возможность, перенесите важные встречи. Хороший день для работы с документами, планирования, закрытия старых дел. Вечером возможны теплые разговоры с семьей или просто приятная тишина.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня воображение будет на высоте. Это особенно полезно для тех Водолеев, кто имеет творческие профессии. Возможна новость, которая заставит вас задуматься над будущим. Удачный день для саморазвития, поиска новых путей. Вечер желательно провести спокойно в тишине или на прогулке.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете чувствительными и чрезвычайно мечтательными. Благодаря обостренной интуиции будет легко найти ответы на вопросы, которые давно беспокоили. Возможно романтическое событие или приятная встреча. Вечер подарит вдохновение, особенно если проведете его с музыкой или искусством.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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