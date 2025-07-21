Гороскоп на 21 липня 2025 — для трьох знаків Зодіаку день стане доленосним

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Один день — один крок, який змінює все. Сьогодні, 21 липня, кілька знаків Зодіаку стануть головними героями дня, отримавши доленосний шанс, що вплине на хід подій: у когось це новий поворот у кар'єрі, в інших — внутрішня трансформація. Місяць у Близнюках активує комунікацію, але може збити з фокусу. А 27-ма місячна доба загострює інтуїцію.

Читайте у прогнозі Новини.LIVE, кому зірки у понеділок, 21 липня, обіцяють прорив, кому — ризик емоційного зриву, а кому варто мовчати й спостерігати.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни — головні герої дня. Понеділок буде емоційним та активним. Ви на межі важливого рішення: діяти сміливо чи чекати. Один крок у новому напрямку може повністю змінити ваш шлях. Не бійтеся ризику, якщо це йде від серця. День сприятливий для особистих ініціатив і професійних проривів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам буде важко зосередитись: думки перескакують, емоції — на максимумі. Можливі неочікувані новини або дзвінки, які зіб'ють з ритму. Не плануйте серйозних фінансових рішень. Знайдіть час для тиші — медитація чи навіть короткий відпочинок допоможуть повернути ясність. Ваша сила — у спокої та внутрішньому голосі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Попри те, що енергія Близнюків буде литися через край, вона буде досить примхлива. Вас тягнутиме до спілкування. Ви можете зробити несподіване відкриття або знайти натхнення у звичайній розмові. Приділіть увагу знайомствам, але не поспішайте розкривати всі карти. Слова сьогодні мають магію — використовуйте їх обережно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день стане можливістю перезавантажитись. Астрологи радять не сидіти на місці — коротка поїздка чи зміна обстановки піде на користь. Ви емоційні, але інтуїція на висоті. Внутрішній компас вкаже правильний напрям — довіртесь йому.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Понеділок стане днем зрушень. Леви сьогодні у центрі уваги, і це дає шанс показати свої найкращі якості. Але водночас можуть виникнути суперечки, особливо з колегами. Не все буде йти за планом. Гнучкість і дипломатія — ваші ключі до успіху. Перевірте, чи не забагато ви взяли на себе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День буде змішаним. З одного боку, хочеться спокою й чіткості, з іншого — навколо шум і рух. Вам може бути важко втримати фокус, особливо на роботі.

Складіть список справ — це допоможе не загубитися в інформаційному потоці. А головне — слухайте, що каже вам серце, а не лише розум.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні для вас день новин — повідомлення, дзвінки, несподівані зустрічі. Деякі з них можуть змінити ваше бачення ситуації. Ви відкриті до нового, але не забувайте перевіряти факти. Якщо виникне нагода для короткої поїздки — не відмовляйтесь. Саме в дорозі або випадковій розмові можете знайти відповідь, яку давно шукаєте.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Понеділок змусить Скорпіонів бути зібраними. Ви стоїте перед внутрішнім вибором. Вас чекає подія або розмова, яка покаже істину під іншим кутом. Зміна точки зору — ключ до прориву. Варто діяти швидко, але інтуїтивно — логіка не допоможе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Енергії багато, але куди її спрямувати — незрозуміло. Сьогодні легко втратити фокус, витратити час на дрібниці. Можливі випадкові зустрічі, які залишать приємне враження. Не беріться за все одразу — оберіть один вектор. Почуйте, що вам підказує внутрішній голос — він не підведе.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Багато Козерогів відчують потребу у тиші, але обставини будуть штовхати до активності. Понеділок поставить вас перед вибором: стабільність чи імпровізація? Один сміливий крок за межі зони комфорту відкриє нові горизонти. А ще — варто довірити частину рішення серцю, а не лише розрахункам.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День буде насичений. Вам захочеться спілкування, руху, змін. Але будьте обережні: не всі ідеї сьогодні варто втілювати одразу. Ведіть нотатки — все, що приходить у голову, ще знадобиться. Особливу увагу звертайте на ідеї, які з’являться раптово — вони можуть стати проривом.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні захочеться усамітнення. Ви чутливі, емоційні, а день задає високий темп. Можливі неприємні новини або втома від людей. Влаштуйте собі емоційний "детокс". Прогулянка, легка музика або тепла ванна допоможуть повернути ресурс. День ідеально підходить для того, щоб заглибитись у себе й знайти несподівану відповідь.

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