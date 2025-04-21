Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 квітня, обіцяє нам насичений на події перший день тижня. Спадний Місяць у Водолії підштовхуватиме до свободи, бажання бути собою без фільтрів, без рамок і без компромісів. Добре вдаватимуться нестандартні рішення, творчі експерименти. Водночас, як попереджають астрологи, 23 місячна доба не прощає легковажності. У цей понеділок краще не починати нових справ, а зосередитись на завершенні розпочатого. Також усім знакам Зодіаку варто уникати конфліктів, пліток і не провокувати інших на суперечки.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 21 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Робочий понеділок почнеться із серйозних викликів. Сьогодні Овнам варто контролювати свої емоції та не піддаватися на провокації, адже навіть дрібниця може змусити вас спалахнути. Будьте уважними до слів, 23-й місячний день не вибачає грубощів. Ввечері на вас чекає приємна новина або ж несподівана зустріч.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вас сьогодні звалиться лавина дрібних справ і питань. Робочий темп буде шалений, але ви з ним здатні впоратися. У другій половині дня хтось похвалить ваші зусилля. Вечір краще провести вдома, очистивши простір від зайвого та зайнятись тим, що подарує спокій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам перший робочий день принесе натхнення, що окрилятиме. Запалу вистачить, щоб виконати усі важливі справи. А вечір може принести романтику та пристрасть: комусь флірт з незнайомцем, комусь любовна переписка, а на когось чекають особливі моменти з коханою людиною.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія дня змусить Раків вийти із зони комфорту й приймати непрості рішення. Астрологи радять уникати масових заходів та голосних суперечок. Водночас день ідеально підходить для завершення справ, особливо фінансових. Увечері варто зайнятись тим, що допоможе відновити сили та впорядкувати думки.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Леви будуть енергійними та легко впораються з робочими питаннями. День підходить для навчання та пізнання нового. Водночас варто бути обережними у спілкуванні. Уважно стежте за тим, що говорите, є ризик образити когось ненароком. Вечір обіцяє бути яскравим — хтось влаштує сюрприз.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Понеділок, 21 квітня, обіцяє бути продуктивним, але ви можете відчути нестачу бадьорості. Легка фізична активність, кава або зелений чай — ваше паливо на сьогодні. Добре піде робота з документами, звітами або плануванням справ. Уникайте суперечок: навіть дрібна сварка може перерости у щось більше. Ввечері приділіть час хобі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам сьогодні захочеться більше свободи та вільного часу. Прогулянка, смачний обід, енергійна музика допоможуть налаштуватися на робочий лад. Вечір принесе романтичні моменти або сімейний затишок.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ви — магніт для пристрасті та романтики. Скорпіонів у стосунках чекають незабутні миті з коханою людиною, а у самотніх представників знаку з’явиться шанс познайомитися з кимось особливим. Також астрологи попереджають про несподівані витрати. Вечір краще провести з близькою людиною або за теплим спілкуванням.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні будуть енергійні, продуктивні та активні. Вам щаститиме в роботі та навчанні. Астрологи радять не зловживати прямолінійністю — можна ненароком когось образити. Вечір підходить для зустрічей, спілкування та знайомств.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вас сьогодні тягне до дисципліни і це добре. Понеділок сприятливий для звітів, завершення завдань і структурування хаосу. Але не дозволяйте собі занадто багато критики, особливо до себе. Вечір — для спокою і перегляду старих улюблених фільмів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні будуть заряджені енергією, випромінюватимуть впевненість та будуть окрилені натхненням. Відчуття свободи — головна цінність, але астрологи радять не робити необдуманих кроків. Увечері — час для творчості або неочікуваної зустрічі, що переверне щось усередині.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День трохи замріяний, а ви — надто чутливий до чужих емоцій. Постарайтеся триматися якомога далі від токсичних людей і не піддавайтеся на провокації. Сьогодні варто зайнятися здоров'ям, особливо емоційним — почати писати особистий щоденник чи нарешті записатися на масаж. Увечері — теплий плед, ароматна свічка та улюблений плейлист.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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