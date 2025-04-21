Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 апреля, обещает нам насыщенный на события первый день недели. Луна в Водолее будет подталкивать к свободе, желанию быть собой без фильтров, без рамок и без компромиссов. Хорошо будут удаваться нестандартные решения, творческие эксперименты. В то же время, как предупреждают астрологи, 23 лунные сутки не прощают легкомыслия. В этот понедельник лучше не начинать новых дел, а сосредоточиться на завершении начатого. Также всем знакам Зодиака стоит избегать конфликтов, сплетен и не провоцировать других на споры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 21 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Рабочий понедельник начнется с серьезных вызовов. Сегодня Овнам стоит контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации, ведь даже мелочь может заставить вас вспыхнуть. Будьте внимательны к словам, 23-й лунный день не прощает грубости. Вечером вас ждет приятная новость или неожиданная встреча.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

На вас сегодня свалится лавина мелких дел и вопросов. Рабочий темп будет бешеный, но вы с ним способны справиться. Во второй половине дня кто-то похвалит ваши усилия. Вечер лучше провести дома, очистив пространство от лишнего и заняться тем, что подарит спокойствие.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам первый рабочий день принесет вдохновение, которое будет окрылять. Запала хватит, чтобы выполнить все важные дела. А вечер может принести романтику и страсть: кому-то флирт с незнакомцем, кому-то любовная переписка, а кого-то ждут особые моменты с любимым человеком.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия дня заставит Раков выйти из зоны комфорта и принимать непростые решения. Астрологи советуют избегать массовых мероприятий и громких споров. В то же время день идеально подходит для завершения дел, особенно финансовых. Вечером стоит заняться тем, что поможет восстановить силы и упорядочить мысли.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут энергичными и легко справятся с рабочими вопросами. День подходит для обучения и познания нового. В то же время стоит быть осторожными в общении. Внимательно следите за тем, что говорите, есть риск обидеть кого-то ненароком. Вечер обещает быть ярким — кто-то устроит сюрприз.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Понедельник, 21 апреля, обещает быть продуктивным, но вы можете почувствовать недостаток бодрости. Легкая физическая активность, кофе или зеленый чай — ваше топливо на сегодня. Хорошо пойдет работа с документами, отчетами или планированием дел. Избегайте споров: даже мелкая ссора может перерасти в нечто большее. Вечером уделите время хобби.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам сегодня захочется больше свободы и свободного времени. Прогулка, вкусный обед, энергичная музыка помогут настроиться на рабочий лад. Вечер принесет романтические моменты или семейный уют.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы — магнит для страсти и романтики. Скорпионов в отношениях ждут незабываемые мгновения с любимым человеком, а у одиноких представителей знака появится шанс познакомиться с кем-то особенным. Также астрологи предупреждают о неожиданных тратах. Вечер лучше провести с близким человеком или за теплым общением.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня будут энергичны, продуктивны и активны. Вам будет везти в работе и учебе. Астрологи советуют не злоупотреблять прямолинейностью — можно ненароком кого-то обидеть. Вечер подходит для встреч, общения и знакомств.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас сегодня тянет к дисциплине и это хорошо. Понедельник благоприятен для отчетов, завершения задач и структурирования хаоса. Но не позволяйте себе слишком много критики, особенно к себе. Вечер — для спокойствия и просмотра старых любимых фильмов.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня будут заряжены энергией, будут излучать уверенность и будут окрылены вдохновением. Ощущение свободы — главная ценность, но астрологи советуют не делать необдуманных шагов. Вечером — время для творчества или неожиданной встречи, которая перевернет что-то внутри.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День немного мечтательный, а вы — слишком чувствительны к чужим эмоциям. Постарайтесь держаться подальше от токсичных людей и не поддавайтесь на провокации. Сегодня стоит заняться здоровьем, особенно эмоциональным — начать писать личный дневник или наконец-то записаться на массаж. Вечером — теплый плед, ароматная свеча и любимый плейлист.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака в конце апреля придется предстать перед сложным выбором.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака исправят все свои ошибки до начала мая.

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