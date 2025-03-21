Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 березня, спадний Місяць перебуває під впливом вогняного знаку Стрільця. Це день великих ідей, відкриттів та духовного оновлення. Астрологи рекомендують знакам Зодіаку виділити час на навчання, самопізнання, пошук відповідей.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 21 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть зіткнутися з неочікуваними змінами у планах. День вимагатиме гнучкості та швидких рішень, але не хвилюйтеся — це лише випробування, яке приведе до кращих можливостей. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Вечір ідеальний для душевних розмов.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день допоможе Тельцям нарешті розібратися в питаннях, які давно не давали спокою. Вдалий момент для серйозних розмов, фінансових угод і планування майбутнього. Ввечері виділіть час на доглядові процедури або затишний відпочинок вдома.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам астрологи радять сьогодні більше слухати, ніж говорити. Можливі важливі зустрічі, які вплинуть на ваше майбутнє. Також астрологи радять не забувати про здоров'я — активний відпочинок буде особливо корисним. Увечері вас чекає приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам цей день обіцяє спокій і стабільність. Добре займатися побутовими справами, планувати бюджет або купувати необхідні речі. Вечір сприятливий для сімейних зустрічей і романтичних побачень.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця, 21 березня, буде насиченим днем для Левів. Вам доведеться швидко приймати рішення та проявляти лідерські якості. У другій половині дня можливі несподівані зустрічі або новини, які надихнуть вас на зміни. Вечір варто провести в колі друзів чи людей, які поділяють ваші інтереси.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам треба приділити час своєму здоров'ю. Уникайте перевантажень і не приймайте поспішних рішень. У другій половині дня вас чекає несподівана звістка, яка допоможе розставити крапки над "і". Вечір краще провести в спокійній атмосфері.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні чудовий день для переговорів, підписання документів та фінансових операцій. Робота принесе позитивні результати, якщо ви будете уважними до деталей. У коханні можливі несподівані приємні сюрпризи. Вечір сприятливий для романтики та приємного відпочинку.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День ідеально підходить для саморозвитку та вдосконалення навичок. Будьте відкритими до нових можливостей. В особистому житті можливі приємні зустрічі або романтичні моменти. Увечері можливий приємний сюрприз від близької людини.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні варто бути уважними до знаків, які посилає доля. У професійній сфері можливі важливі пропозиції, які варто уважно розглянути. Не бійтеся ризикувати та пробувати нове. Вечір пройде в приємній компанії, можливо, з новими знайомствами.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День може бути напруженим, але продуктивним. Ви зможете розв'язати важливі питання та розібратися в складних ситуаціях. Головне — не забувати про відпочинок. Увечері дозвольте собі розслабитися та насолодитися моментом.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Відмінний день для саморозвитку та творчості. Можливо, ви отримаєте цікаву пропозицію або знайдете нове натхнення. Вечір чудовий для зустрічей із друзями або романтичних пригод.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вам варто прислухатися до інтуїції сьогодні — вона буде особливо сильною. День сприятливий для роботи з документами, навчання та саморозвитку. Увечері вас може чекати несподівана розмова або приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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