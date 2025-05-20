Гороскоп на сьогодні, 20 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 травня, день обіцяє бути яскравим і насиченим. У першій половині дня пануватиме спадний Місяць в активному знаку Водолія, а вже ввечері перейде у мрійливі Риби. Тому цей вівторок — чудовий час для рекордів, завершення важливих справ і старту нових проєктів. Ввечері у багатьох знаків Зодіаку з'явиться бажання зануритись у почуття, мрії й романтику.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 20 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви наче супердвигун. У голові купа ідей, а енергія б'є через край. Використовуйте цей час для ділових справ, зустрічей і переговорів. Після обіду краще сповільнитись, а ввечері відправитись на прогулянку.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День обіцяє бути продуктивним, але трохи напруженим. Сьогодні вам доведеться вийти із зони комфорту — на роботі можливі виклики чи новини, що потребуватимуть швидких рішень. Вечір краще провести в колі близьких — це допоможе відновити душевний баланс.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам сьогодні буде легко знайти спільну мову з будь-ким. День сприяє навчанню, поїздкам, роботі з інформацією. Після обіду енергія трохи знижується, тож влаштуйте собі приємний відпочинок: кіно, медитація, гарна книга. Астрологи радять не нехтувати фізичною активністю — навіть легка пробіжка або прогулянка очистить думки.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей вівторок, 20 травня, вимагає від вас внутрішньої сили. Можливі конфлікти чи незручні розмови — головне не вплутуватись у драму. Зосередьтеся на завданнях, які давно відклали. Увечері на вас чекає романтика та душевне тепло.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні ви будете продуктивними та надихнете своїм ентузіазмом інших. Можлива приємна розмова, яка підніме настрій. Варто виділити час для хобі або знайти нове захоплення. Вечір краще провести спокійно: без гучних компаній, але з близькою людиною.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День насичений роботою і це ваша стихія. Але астрологи радять не перетворюватись на машину, яка безперервно виконує задачі. Знайдіть баланс між розумовою та фізичною активністю. До кінця робочого дня вдасться впорядкувати справи, розкласти все по поличках. Увечері влаштуйте собі час релаксу, музики чи водних процедур.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні у вас буде багато натхнення та позитивних емоцій. До обіду добре вирішувати ділові питання, оформляти документи, будувати плани. Після — вже не до серйозного, краще поринути в творчість або кохання. Можливі романтичні новини, приємні несподіванки.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День сильний енергетично. Є великий шанс зробити прорив у важливій справі. Головне — не перегоріти. Не заривайте емоції всередину: дайте їм вихід у спорті або щирій розмові. Вечір подарує глибокі відчуття та можливість емоційного очищення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільці будуть активними та сповнені нових ідей. Захочеться щось змінити чи вдосконалити. Добре планувати, домовлятись, запускати нові ідеї. Вечір може подарувати романтику чи несподівану пристрасть — якщо дозволите собі бути відкритими.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні робота "накриє з головою". Вдасться впоратись із важливими задачами, отримати результат, на який давно чекали. День сприяє рекордам. Але не забувайте про тіло: трохи спорту чи руху обов'язкові. Увечері — спокій, сім'я, стабільність. Ідеальний час для відпочинку без зайвих слів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Водолії будуть сповнені енергією і її треба використати по максимуму. Усі важливі справи вдасться розв’язати і вдало завершити. У другій половині дня краще переключитися на внутрішній світ: творчість, медитації, мрії. Можливе натхнення, яке запустить новий проєкт.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ваша інтуїція — головний навігатор. Весь день буде про внутрішні відчуття. Ви точно отримаєте важливе послання від Всесвіту, яке дасть відповіді на питання, що хвилюють. Тож, не ігноруйте знаки. Вечір сприятливий для творчих проявів і кохання.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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