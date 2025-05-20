Гороскоп на сегодня, 20 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 мая, день обещает быть ярким и насыщенным. В первой половине дня будет господствовать убывающая Луна в активном знаке Водолея, а уже вечером перейдет в мечтательные Рыбы. Поэтому этот вторник — отличное время для рекордов, завершения важных дел и старта новых проектов. Вечером у многих знаков Зодиака появится желание окунуться в чувства, мечты и романтику.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 20 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы словно супердвигатель. В голове куча идей, а энергия бьет через край. Используйте это время для деловых дел, встреч и переговоров. После обеда лучше замедлиться, а вечером отправиться на прогулку.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День обещает быть продуктивным, но немного напряженным. Сегодня вам придется выйти из зоны комфорта — на работе возможны вызовы или новости, требующие быстрых решений. Вечер лучше провести в кругу близких — это поможет восстановить душевный баланс.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам сегодня будет легко найти общий язык с кем-либо. День способствует обучению, поездкам, работе с информацией. После обеда энергия немного снижается, так что устройте себе приятный отдых: кино, медитация, хорошая книга. Астрологи советуют не пренебрегать физической активностью — даже легкая пробежка или прогулка очистит мысли.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот вторник, 20 мая, требует от вас внутренней силы. Возможны конфликты или неудобные разговоры — главное не ввязываться в драму. Сосредоточьтесь на задачах, которые давно отложили. Вечером вас ждет романтика и душевное тепло.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вы будете продуктивными и вдохновите своим энтузиазмом других. Возможен приятный разговор, который поднимет настроение. Стоит выделить время для хобби или найти новое увлечение. Вечер лучше провести спокойно: без шумных компаний, но с близким человеком.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День насыщен работой и это ваша стихия. Но астрологи советуют не превращаться в машину, которая непрерывно выполняет задачи. Найдите баланс между умственной и физической активностью. К концу рабочего дня удастся упорядочить дела, разложить все по полочкам. Вечером устройте себе время релакса, музыки или водных процедур.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас будет много вдохновения и положительных эмоций. До обеда хорошо решать деловые вопросы, оформлять документы, строить планы. После — уже не до серьезного, лучше погрузиться в творчество или любовь. Возможны романтические новости, приятные неожиданности.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День сильный энергетически. Есть большой шанс сделать прорыв в важном деле. Главное — не перегореть. Не зарывайте эмоции внутрь: дайте им выход в спорте или искреннем разговоре. Вечер подарит глубокие ощущения и возможность эмоционального очищения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцы будут активными и полны новых идей. Захочется что-то изменить или усовершенствовать. Хорошо планировать, договариваться, запускать новые идеи. Вечер может подарить романтику или неожиданную страсть — если позволите себе быть открытыми.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня работа "накроет с головой". Удастся справиться с важными задачами, получить результат, которого давно ждали. День способствует рекордам. Но не забывайте о теле: немного спорта или движения обязательны. Вечером — спокойствие, семья, стабильность. Идеальное время для отдыха без лишних слов.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеи будут полны энергией и ее надо использовать по максимуму. Все важные дела удастся решить и удачно завершить. Во второй половине дня лучше переключиться на внутренний мир: творчество, медитации, мечты. Возможно вдохновение, которое запустит новый проект.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваша интуиция — главный навигатор. Весь день будет о внутренних ощущениях. Вы точно получите важное послание от Вселенной, которое даст ответы на волнующие вопросы. Поэтому, не игнорируйте знаки. Вечер благоприятен для творческих проявлений и любви.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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