Гороскоп на 20 липня 2025 року — що сьогодні чекає кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 липня, час, коли варто сповільнити темп і прислухатися до себе. Спадний Місяць у знаку Близнюки та 26-та місячна доба створюють суперечливий день. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати нових починань, не робити емоційних покупок та відмовитися від спілкування з тими, хто вас виснажує. Натомість краще присвятити час близьким, побути в компанії рідних чи друзів, прогулятися, дати тілу й душі легке перезавантаження.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 20 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день створений для того, щоб перезавантажити голову — коротка прогулянка, обід у приємному товаристві або душевна розмова можуть творити дива. Астрологи радять не піддаватися миттєвим бажанням щось змінити — поки що час лише спостерігати. Увечері можливий дзвінок або зустріч, яка здивує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця неділя підштовхне вас до звільнення від усього зайвого — як у побуті, так і в думках. Захочеться тиші, порядку й спокою. Астрологи радять провести день без метушні: наведіть лад удома, розвантажте шафи й голову.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви особливо чутливі до будь-якого слова чи погляду. Постарайтеся не перебільшувати дрібниці та не хапатися за кілька справ одразу. Краще проведіть день у колі людей, яким довіряєте. Вечір — вдалий час для прогулянки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя, 20 липня, може принести Ракам емоційні гойдалки. Те, що зранку здавалося проблемою, ближче до вечора виявиться дрібницею. Не ізолюйте себе — навіть коротка зустріч або телефонний дзвінок підніме настрій. Сьогодні важливо не зберігати образи — вони лише крадуть вашу енергію.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День підходить для легких занять — походу в магазин, читання, догляду за собою. Ваша енергія велика, але сьогодні не час її виплескувати — краще підживити внутрішній ресурс. Увечері можливі романтичні нотки — не відмовляйтеся від спонтанної прогулянки або розмови.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам краще зменшити контроль і дати простір випадковостям. Ваш розклад може порушитися, але в цьому й буде сенс дня. Якщо виникне бажання змінити щось у квартирі або навколо себе — дійте. Гарний час для невеликих поїздок, відвідин родичів, спонтанних зустрічей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприяє легкому відпочинку та новим знайомствам. Якщо отримаєте запрошення на каву чи прогулянку — не відмовляйтеся. Вас може чекати приємна розмова або навіть романтична іскра. Водночас стежте за витратами — ризик зробити імпульсивну покупку великий.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви сьогодні — на межі втоми та потреби в нових враженнях. Постарайтеся знайти баланс: зробіть щось для себе, але не за рахунок близьких. Добре зайнятися спортом, трохи прибрати вдома, оновити плейлист або гардероб.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ваш день може початися з хаосу — хаотичні плани, дзвінки, хтось щось просить. Але не втрачайте гарний настрій: цей день може подарувати щось неочікуване, зокрема приємну новину або несподівану зустріч. Не бійтеся змінити маршрут.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День змусить вас зробити вибір між стабільністю та імпульсивними бажаннями. І хоча розум наполягатиме на перевірених рішеннях, серце шепотітиме про зовсім інше. Астрологи радять не ігнорувати внутрішні пориви, але й не кидатися у крайнощі. Якщо є нагода спробувати щось нове без втрат і жертв — дозвольте собі крок убік від звичного сценарію.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У вас сьогодні можуть бути дві крайності — бажання побути наодинці або ж повеселитися у компанії. Постарайтеся знайти золоту середину — короткий похід на каву з другом або навіть переписка в месенджері зробить день теплішим. Добре також зайнятися здоров'ям: прогулянка, легка зарядка або відмова від зайвого солодкого підуть на користь.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День тонкий і чутливий. Підійде легкий детокс: інформаційний, харчовий чи емоційний. Якщо давно хотіли попрощатися з якоюсь шкідливою звичкою — чудовий час для старту. Ви можете опинитись між бажанням замкнутися у своєму світі та потребою бути поруч із рідними. Слухайте своє серце.

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