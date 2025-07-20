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Главная Праздники Гороскоп на 20 июля — какие знаки Зодиака столкнутся с выбором

Гороскоп на 20 июля — какие знаки Зодиака столкнутся с выбором

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Дата публикации 20 июля 2025 07:02
Гороскоп на 20 июля 2025 года — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, время, когда стоит замедлить темп и прислушаться к себе. Убывающая Луна в знаке Близнецы и 26-е лунные сутки создают противоречивый день. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать новых начинаний, не делать эмоциональных покупок и отказаться от общения с теми, кто вас истощает. Вместо этого лучше посвятить время близким, побыть в компании родных или друзей, прогуляться, дать телу и душе легкую перезагрузку.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 20 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день создан для того, чтобы перезагрузить голову — короткая прогулка, обед в приятном обществе или душевный разговор могут творить чудеса. Астрологи советуют не поддаваться сиюминутным желаниям что-то изменить — пока что время лишь наблюдать. Вечером возможен звонок или встреча, которая удивит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это воскресенье подтолкнет вас к освобождению от всего лишнего — как в быту, так и в мыслях. Захочется тишины, порядка и покоя. Астрологи советуют провести день без суеты: наведите порядок дома, разгрузите шкафы и голову.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вы особенно чувствительны к любому слову или взгляду. Постарайтесь не преувеличивать мелочи и не хвататься за несколько дел сразу. Лучше проведите день в кругу людей, которым доверяете. Вечер — удачное время для прогулки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это воскресенье, 20 июля, может принести Ракам эмоциональные качели. То, что с утра казалось проблемой, ближе к вечеру окажется мелочью. Не изолируйте себя — даже короткая встреча или телефонный звонок поднимет настроение. Сегодня важно не хранить обиды — они лишь крадут вашу энергию.

Лев (23 июля — 21 августа)

День подходит для легких занятий — похода в магазин, чтения, ухода за собой. Ваша энергия велика, но сегодня не время ее выплескивать — лучше подпитать внутренний ресурс. Вечером возможны романтические нотки — не отказывайтесь от спонтанной прогулки или разговора.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вам лучше уменьшить контроль и дать простор случайностям. Ваше расписание может нарушиться, но в этом и будет смысл дня. Если возникнет желание изменить что-то в квартире или вокруг себя — действуйте. Хорошее время для небольших поездок, посещения родственников, спонтанных встреч.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День способствует легкому отдыху и новым знакомствам. Если получите приглашение на кофе или прогулку — не отказывайтесь. Вас может ждать приятный разговор или даже романтическая искра. В то же время следите за расходами — риск сделать импульсивную покупку велик.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня — на грани усталости и потребности в новых впечатлениях. Постарайтесь найти баланс: сделайте что-то для себя, но не за счет близких. Хорошо заняться спортом, немного прибраться дома, обновить плейлист или гардероб.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш день может начаться с хаоса — хаотичные планы, звонки, кто-то что-то просит. Но не теряйте хорошее настроение: этот день может подарить что-то неожиданное, в частности приятную новость или неожиданную встречу. Не бойтесь сменить маршрут.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День заставит вас сделать выбор между стабильностью и импульсивными желаниями. И хотя разум будет настаивать на проверенных решениях, сердце будет шептать о совсем другом. Астрологи советуют не игнорировать внутренние порывы, но и не бросаться в крайности. Если есть возможность попробовать что-то новое без потерь и жертв — позвольте себе шаг в сторону от привычного сценария.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас сегодня могут быть две крайности — желание побыть в одиночестве или же повеселиться в компании. Постарайтесь найти золотую середину — короткий поход на кофе с другом или даже переписка в мессенджере сделает день теплее. Хорошо также заняться здоровьем: прогулка, легкая зарядка или отказ от лишнего сладкого пойдут на пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День тонкий и чувствительный. Подойдет легкий детокс: информационный, пищевой или эмоциональный. Если давно хотели попрощаться с какой-то вредной привычкой — отличное время для старта. Вы можете оказаться между желанием замкнуться в своем мире и потребностью быть рядом с родными. Слушайте свое сердце.

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гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 20 июля
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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