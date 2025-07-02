Гороскоп на 2 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 липня, Місяць росте у знаку Терези, даруючи спокій та потребу в гармонії. Восьма місячна доба — час внутрішнього очищення, прощення й трансформації. Як стверджують астрологи, цього дня кожен знак Зодіаку отримає шанс звільнитися від тягаря минулого, переосмислити себе, відпустити образи й зробити крок назустріч новому.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 2 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам не варто поспішати й намагатися осягнути все й одразу. День підштовхує до роздумів, перегляду планів, спокійного аналізу. У роботі можливі важливі новини. Вечір — чудовий час для примирення або приємної розмови.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День подарує Тельця гарне самопочуття. Середа сприятлива для фізичної активності, очищення організму, процедур краси. Роботи буде чимало, але ви впораєтесь із задоволенням. Ввечері можливий приємний флірт або несподіване зізнання.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків середа, 2 липня, пройде у доволі легкому темпі. Ви будете впевненими. На роботі успішними будуть дипломатичні перемовини, презентації, спілкування з клієнтами. Вечір подарує натхнення, романтику та приємні новини від коханої людини.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки будуть особливо чутливими та емпатичними — ви гостро відчуватимете настрій інших. День підходить для внутрішнього очищення: простіть собі помилки, вибачте тим, хто вас образив. У роботі може виникнути потреба переробити щось заново — це дасть кращий результат. Вечір принесе затишок.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви, приготуйтеся до несподіваних поворотів. Середа готує вам як професійні виклики, так і приємні сюрпризи. Але, астрологи наголошують: важливо зберігати баланс в усьому. Ввечері може принести особливі миті.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви чітко відчують, що настав час змінювати себе, позбутися того, що вже не працює. На роботі з'являться цікаві завдання — вони вимагатимуть точності та вашої фірмової педантичності. Увечері корисно буде відпочити від ґаджетів та побути наодинці.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Середа, 2 липня, — час, коли можна й треба бути собою: чарівними, лагідними, витонченими. Сьогодні легко налагодити зв'язки, пробачити старі образи, повернути гармонію у стосунки. На роботі вас чекає похвала або вдала зустріч. Вечір принесе щось особливе.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день може стати для Скорпіонів певною паузою. Не поспішайте, не тисніть — сьогодні важливо розібратися в собі. Гарний час для роботи над помилками. Увечері з'явиться потреба в емоційному оновленні — займіться тим, що надихає.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день буде сприятливий для поїздок, спілкування, важливих завдань. Астрологи радять Стрільцям бути відкритими до нового. Ви на порозі змін, які починаються зсередини. Увечері добре провести час із друзями, або, навпаки, побути у тиші — оберіть за настроєм.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козорогам важливо попрацювати з внутрішніми установками — ви ніби готуєтесь до стрибка вперед. Робочий день буде продуктивним. Увечері — гарний час для релаксу, масажу або простої розмови, яка зніме напругу.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Середа, 2 липня, принесе Водоліям гармонію у спілкуванні. Ви зможете домовитися з тими, з ким раніше не знаходили спільної мови. День сприятливий для м'яких переговорів, оновлення контактів. Увечері очікується натхнення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам корисно повернутися до власних мрій. День підштовхує до емоційного очищення — можна відпустити старі образи, пробачити себе. У роботі не варто надто себе перевантажувати. Вечір може принести приємну зустріч або несподіване повідомлення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, яких знаків Зодіаку супроводжуватиме удача до 6 липня.

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