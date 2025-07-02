Гороскоп на 2 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 2 июля, Луна растет в знаке Весы, даря спокойствие и потребность в гармонии. Восьмые лунные сутки — время внутреннего очищения, прощения и трансформации. Как утверждают астрологи, в этот день каждый знак Зодиака получит шанс освободиться от бремени прошлого, переосмыслить себя, отпустить обиды и сделать шаг навстречу новому.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 2 июля.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 2 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам не стоит спешить и пытаться сделать все и сразу. День подталкивает к размышлениям, пересмотру планов, спокойному анализу. В работе возможны важные новости. Вечер — отличное время для примирения или приятного разговора.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подарит Тельцу хорошее самочувствие. Среда благоприятна для физической активности, очищения организма, процедур красоты. Работы будет немало, но вы справитесь с удовольствием. Вечером возможен приятный флирт или неожиданное признание.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов среда, 2 июля, пройдет в довольно легком темпе. Вы будете уверенными в себе. На работе успешными будут дипломатические переговоры, презентации, общение с клиентами. Вечер подарит вдохновение, романтику и приятные новости от любимого человека.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки будут особенно чувствительными и эмпатичными — вы будете остро чувствовать настроение других. День подходит для внутреннего очищения: простите себе ошибки, простите тех, кто вас обидел. В работе может возникнуть потребность переделать что-то заново — это даст лучший результат. Вечер принесет уют.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы, приготовьтесь к неожиданным поворотам. Среда готовит вам как профессиональные вызовы, так и приятные сюрпризы. Но, астрологи подчеркивают: важно сохранять баланс во всем. Вечером может принести особые мгновения.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы четко почувствуют, что пришло время менять себя, избавиться от того, что уже не работает. На работе появятся интересные задачи — они потребуют точности и вашей фирменной педантичности. Вечером полезно будет отдохнуть от гаджетов и побыть наедине.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Среда, 2 июля, — время, когда можно и нужно быть собой: очаровательными, ласковыми, утонченными. Сегодня легко наладить связи, простить старые обиды, вернуть гармонию в отношения. На работе вас ждет похвала или удачная встреча. Вечер принесет нечто особенное.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день может стать для Скорпионов определенной паузой. Не спешите, не давите — сегодня важно разобраться в себе. Хорошее время для работы над ошибками. Вечером появится потребность в эмоциональном обновлении — займитесь тем, что вдохновляет.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день будет благоприятен для поездок, общения, важных задач. Астрологи советуют Стрельцам быть открытыми к новому. Вы на пороге перемен, которые начинаются изнутри. Вечером хорошо провести время с друзьями, или, наоборот, побыть в тишине — выберите по настроению.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам важно поработать с внутренними установками — вы будто готовитесь к прыжку вперед. Рабочий день будет продуктивным. Вечером — хорошее время для релакса, массажа или простого разговора, который снимет напряжение.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Среда, 2 июля, принесет Водолеям гармонию в общении. Вы сможете договориться с теми, с кем раньше не находили общего языка. День благоприятен для мягких переговоров, обновления контактов. Вечером ожидается вдохновение.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбам полезно вернуться к собственным мечтам. День подталкивает к эмоциональному очищению — можно отпустить старые обиды, простить себя. В работе не стоит слишком себя перегружать. Вечер может принести приятную встречу или неожиданное сообщение.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, каких знаков Зодиака будет сопровождать удача до 6 июля.

Напомним, также мы писали, каким знакам Зодиака это лето принесет незабываемые моменты.