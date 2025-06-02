Гороскоп на сьогодні, 2 червня 2025 року, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 червня, Місяць росте у знаку Діви, а це значить, що на перший план вийдуть уважність до деталей, практичність і прагнення до порядку. Сьома місячна доба додає своїх фарб: енергія змін, висока сила слова. Та водночас астрологи попереджають знаки Зодіаку про нестабільність емоцій, що робить цей день вибухонебезпечним. Необхідно бути обережними з висловлюваннями, адже слово може стати як зброєю так і благословенням.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 2 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни прокидаються з бажанням змінити світ — але на шляху з'являється купа дрібних справ. День буде насиченим: документи, звіти, організаційні питання. Астрологи радять не нервувати, якщо щось піде не так — це лише перевірка на терпіння. Увечері можливе романтичне знайомство або тепла розмова з кимось, хто давно вам симпатичний.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців понеділок стане робочим марафоном. Робота навалиться з усіх боків, але саме сьогодні ви матимете всі шанси довести, що на вас можна покластися. Утримуйтеся від критики — сьома місячна доба не пробачає різких слів. Увечері корисно прогулятись або зайнятись чимось для тіла — йога, масаж, тепла ванна.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки можуть відчути втому ще з самого ранку. Бадьорості не вистачає, а справи накопичуються. Місяць у Діві змушує концентруватись на дрібницях, що вас дратує. Уникайте порожніх балачок — слово сьогодні має велику силу. Не варто планувати зустрічі чи переговори — результату може не бути. Вечір краще провести вдома, у тиші, з улюбленим фільмом або книгою.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей понеділок, 2 червня, обіцяє Ракам творчий підйом і несподівані ідеї. Якщо ви працюєте у сфері, де потрібне натхнення — ловіть момент. Астрологи кажуть, що саме сьогодні ви здатні здивувати інших нестандартними рішеннями. Але уникайте суперечок з близькими. Вечір може принести приємне спілкування або романтичну зустріч.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні зіштовхнуться з викликами на роботі. Вас можуть навантажити більше, ніж зазвичай, і вам доведеться доводити свою професійність. Лише точність і самоконтроль допоможуть досягти результату. Уникайте імпульсивних рішень. Вечір ідеальний для відпочинку без гаджетів — зберігайте енергію.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні відчуватимуть прилив сил, будуть впевненими та сфокусованими на деталях. Ви на піку форми: на роботі все ладиться, а інші звертаються до вас по пораду. Але не перегинайте з критикою — вона може зіпсувати навіть найкращий день. Увечері варто побалувати себе чимось приємним: улюбленою стравою, ванною з піною чи просто спокійною вечерею.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези починають тиждень у пошуку балансу, але зірки підкидають дрібні конфлікти і невдоволення. Уникайте суперечок і надмірної самокритики. Сьогодні краще діяти повільно, але точно — саме такий підхід принесе результат. Астрологи радять зосередитись на здоров'ї: правильне харчування, фізична активність і трохи тиші ввечері зроблять день значно кращим.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів понеділок, 2 червня, буде днем новин. Можливі цікаві пропозиції, ділові листи або запрошення на важливу зустріч. Ваша проникливість сьогодні особливо гостра — використовуйте це, щоб зрозуміти справжні наміри інших. Але не забувайте: у сьому місячну добу мовчання — золото. Ввечері можливі приємні моменти з партнером або навіть несподіване зізнання в коханні.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям сьогодні не сидиться на місці. Хочеться вирватися за межі рутини, але Місяць у Діві тисне обов'язками. Доведеться зосередитись на роботі, де знадобиться чіткий розрахунок і уважність. Астрологи радять не поспішати з рішеннями. Увечері краще не планувати нічого важкого — відпочиньте, щоб не втратити ритм тижня.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги сьогодні в ударі. Це ваш день для планування, структуризації, наведення порядку. Ви легко вирішите навіть найскладніші питання — головне не намагатися все контролювати. Є ризик сварок через дрібниці — тримайте язик за зубами. Зате у вечірній час можливе приємне спілкування з друзями або родиною, що додасть енергії на весь тиждень.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть відчути внутрішню напругу — надто вже не хочеться підлаштовуватись під систему. Але сьогодні краще не бунтувати, а виконати рутинні справи: на подив, вони підуть легко. Астрологи попереджають: обережно зі словами — випадкова фраза може образити когось важливого. Вечір принесе несподіване натхнення або ідею, яка варта реалізації.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні хочеться тиші та спокою і це правильно. Енергія нестабільна, ви можете гостро реагувати на дрібниці. Сім разів подумайте, перш ніж щось сказати. Уникайте конфліктів і не беріть участі в плітках. Замість цього займіться здоров'ям або хатніми справами. Вечірній час для душевної гармонії: музика, свічки, роздуми про майбутнє.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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