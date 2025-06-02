Гороскоп на сегодня, 2 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 2 июня, Луна растет в знаке Девы, а это значит, что на первый план выйдут внимательность к деталям, практичность и стремление к порядку. Седьмые лунные сутки добавляют своих красок: энергия перемен, высокая сила слова. Но в то же время астрологи предупреждают знаки Зодиака о нестабильности эмоций, что делает этот день взрывоопасным. Необходимо быть осторожными с высказываниями, ведь слово может стать как оружием так и благословением.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 2 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны просыпаются с желанием изменить мир — но на пути появляется куча мелких дел. День будет насыщенным: документы, отчеты, организационные вопросы. Астрологи советуют не нервничать, если что-то пойдет не так — это лишь проверка на терпение. Вечером возможно романтическое знакомство или теплый разговор с кем-то, кто давно вам симпатичен.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов понедельник станет рабочим марафоном. Работа навалится со всех сторон, но именно сегодня вы будете иметь все шансы доказать, что на вас можно положиться. Воздержитесь от критики — седьмые лунные сутки не прощают резких слов. Вечером полезно прогуляться или заняться чем-то для тела — йога, массаж, теплая ванна.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы могут почувствовать усталость еще с самого утра. Бодрости не хватает, а дела накапливаются. Луна в Деве заставляет концентрироваться на мелочах, что вас раздражает. Избегайте пустой болтовни — слово сегодня имеет большую силу. Не стоит планировать встречи или переговоры — результата может не быть. Вечер лучше провести дома, в тишине, с любимым фильмом или книгой.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот понедельник, 2 июня, обещает Ракам творческий подъем и неожиданные идеи. Если вы работаете в сфере, где требуется вдохновение — ловите момент. Астрологи говорят, что именно сегодня вы способны удивить других нестандартными решениями. Но избегайте споров с близкими. Вечер может принести приятное общение или романтическую встречу.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня столкнутся с вызовами на работе. Вас могут нагрузить больше, чем обычно, и вам придется доказывать свой профессионализм. Лишь точность и самоконтроль помогут достичь результата. Избегайте импульсивных решений. Вечер идеален для отдыха без гаджетов — сохраняйте энергию.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня будут чувствовать прилив сил, будут уверенными и сфокусированными на деталях. Вы на пике формы: на работе все ладится, а другие обращаются к вам за советом. Но не перегибайте с критикой — она может испортить даже самый лучший день. Вечером стоит побаловать себя чем-то приятным: любимым блюдом, ванной с пеной или просто спокойным ужином.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы начинают неделю в поиске баланса, но звезды подбрасывают мелкие конфликты и недовольство. Избегайте споров и чрезмерной самокритики. Сегодня лучше действовать медленно, но точно — именно такой подход принесет результат. Астрологи советуют сосредоточиться на здоровье: правильное питание, физическая активность и немного тишины вечером сделают день значительно лучше.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов понедельник, 2 июня, будет днем новостей. Возможны интересные предложения, деловые письма или приглашение на важную встречу. Ваша проницательность сегодня особенно остра — используйте это, чтобы понять истинные намерения других. Но не забывайте: в седьмые лунные сутки молчание — золото. Вечером возможны приятные моменты с партнером или даже неожиданное признание в любви.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам сегодня не сидится на месте. Хочется вырваться за пределы рутины, но Луна в Деве давит обязанностями. Придется сосредоточиться на работе, где понадобится четкий расчет и внимательность. Астрологи советуют не спешить с решениями. Вечером лучше не планировать ничего тяжелого — отдохните, чтобы не потерять ритм недели.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сегодня в ударе. Это ваш день для планирования, структуризации, наведения порядка. Вы легко решите даже самые сложные вопросы — главное не пытаться все контролировать. Есть риск ссор по пустякам — держите язык за зубами. Зато в вечернее время возможно приятное общение с друзьями или семьей, что придаст энергии на всю неделю.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут почувствовать внутреннее напряжение — слишком уж не хочется подстраиваться под систему. Но сегодня лучше не бунтовать, а выполнить рутинные дела: на удивление, они пойдут легко. Астрологи предупреждают: осторожно со словами — случайная фраза может обидеть кого-то важного. Вечер принесет неожиданное вдохновение или идею, которая стоит реализации.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня хочется тишины и покоя и это правильно. Энергия нестабильна, вы можете остро реагировать на мелочи. Семь раз подумайте, прежде чем что-то сказать. Избегайте конфликтов и не участвуйте в сплетнях. Вместо этого займитесь здоровьем или домашними делами. Вечернее время для душевной гармонии: музыка, свечи, размышления о будущем.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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