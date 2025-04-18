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Гороскоп на 18 квітня: Левам — компліменти, Скорпіонам — новини

18 квітня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 18 квітня, обіцяє бути цікавим і насиченим днем. Спадний Місяць спершу перебуватиме у знаку Стрільця, а ближче до вечора перейде в стриманий та практичний знак Козерога. Такий астрологічний тандем обіцяє п’ятницю сповнену натхнення, енергії, бажання працювати та отримувати знання. Водночас 20-й місячний день — час для масштабних рішень, внутрішнього зосередження й планів, які можуть змінити ваше життя. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати зайвих витрат, рутинної роботи та пустих суперечок.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 18 квітня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на п'ятницю, 18 квітня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні вам не сидітиметься на місці — прагнення до новизни й активності просто зашкалює. Ви готові розв'язати всі задачі одразу, та зірки радять: дійте розумно, а не емоційно. Важлива розмова або новина чекає вас на роботі. Ввечері можливий легкий спад енергії — саме час відпочити, переглянути старі фільми або прогулятися з близькою людиною.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні матимуть суперсилу — емоційна стабільність та врівноваженість. День вдалий для завершення розпочатих завдань, особливо в другій половині. Вас можуть похвалити на роботі за вашу послідовність і точність. До вечора вас потягне до внутрішнього спокою — добре побути вдома, приготувати щось смачне, поговорити з родиною.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Енергія Стрільця надихне Близнюків, ви легко видаватимете цікаві ідеї та ефективні способи розв'язання різноманітних задач. Вдень на вас чекає активне спілкування, новини, можливо навіть флірт чи романтичні повідомлення. А от вечір пройде під знаком роздумів — ідеально для планування важливих справ. Астрологи застерігають, у жодному разі не беріть участь у суперечках.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

П'ятниця, 18 квітня, може принести Ракам несподівані виклики на роботі. Вас випробовуватимуть на стресостійкість. Але ви впораєтесь! Після другої половини дня стане легше, ви зможете структурувати думки й емоції. Вечір бажано провести спокійно, вдома, без зайвого галасу. Астрологи радять представникам цього знаку Зодіаку уникати жирної їжі та перенапруження — подбайте про себе.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні на Левів чекають цікаві розмови та нові знайомства. Ви почуєте приємні слова на свою адресу, які змусять вас посміхатися увесь день. Це також вдалий час для романтики та флірту — не втрачайте шанс. Вечір підійде для побачення або дружніх посиденьок.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви сьогодні, як завжди, в режимі "все по плану", і це саме те, що потрібно. Проте зірки підказують — варто іноді давати собі трохи спонтанності. День хороший для наведення ладу, як в думках, так і на робочому місці. Ввечері ви зможете насолодитися тишею й чаюванням з книгою. Астрологи радять Дівам, не брати на себе чужі проблеми.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Початок дня сприятливий для спілкування, домовленостей, навіть коротких поїздок. Ви сьогодні переконливі як ніколи. А от після другої половини дня настрій може змінитися — з'явиться бажання побути наодинці, відпочити. Прислухайтесь до себе, не змушуйте себе бути "соціальним" весь день. Також астрологи радять не перевантажувати себе справами — важлива рівновага.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви відчуватимете потребу в контролі і ясності. Можливі фінансові новини або службова перевірка — тож будьте уважні до деталей. Не вступайте в суперечки. Вечір ідеально підходить для підбиття підсумків тижня, перегляду планів, роботи над цілями. Астрологи закликають Скорпіонів, час перестати себе жаліти й рухатись уперед.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви будете енергійними та натхненними. У першій половині дня ви здатні надихнути інших, провести важливу розмову, виступити або дати пораду. Та будьте обережні, адже ближче до вечора краще перейти в режим тиші та спостереження. Не вчіть тих, хто вас не просив — краще слухайте. Романтичний вечір — хороший варіант.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У цю п'ятницю, 18 квітня, ви відчуєте певні зміни: вас тягне до порядку, чіткості й відповідальності. Це чудовий момент для великих рішень, нового плану або старту проєкту. Проте, уникайте надмірного тиску на себе — ви й так на висоті. Вечір приділіть близьким та спокійному відпочинку.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні ви можете раптово отримати важливу інформацію або ідею. День підходить для творчості, навчання, спілкування з однодумцями. Уникайте конфліктів із керівництвом. Вечір варто провести в дружній компанії або на побаченні — вогник у ваших очах точно помітять.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вам сьогодні захочеться сховатися від галасу та людей. Якщо є можливість працювати наодинці в тиші — скористайтесь цим. День підходить для внутрішньої роботи, аналізу, розмови з близькою людиною. Ввечері добре побути вдома або в спокійному затишному кафе. Астрологи радять Рибам берегти нервову систему.

 

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку виправлять усі свої помилки до початку травня.

Нагадаємо, ми писали, кому зі знаків Зодіаку в кінці квітня доведеться постати перед складним вибором

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку зроблять цікаву пропозицію до кінця квітня.

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