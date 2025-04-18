Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 апреля, обещает быть интересным и насыщенным днем. Убывающая Луна сначала будет находиться в знаке Стрельца, а ближе к вечеру перейдет в сдержанный и практичный знак Козерога. Такой астрологический тандем обещает пятницу полную вдохновения, энергии, желания работать и получать знания. В то же время 20-й лунный день — время для масштабных решений, внутреннего сосредоточения и планов, которые могут изменить вашу жизнь. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать лишних трат, рутинной работы и пустых споров.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 18 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам не будет сидеться на месте — стремление к новизне и активности просто зашкаливает. Вы готовы решить все задачи сразу, но звезды советуют: действуйте разумно, а не эмоционально. Важный разговор или новость ждет вас на работе. Вечером возможен легкий спад энергии — самое время отдохнуть, пересмотреть старые фильмы или прогуляться с близким человеком.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня будут иметь суперсилу — эмоциональная стабильность и уравновешенность. День удачный для завершения начатых задач, особенно во второй половине. Вас могут похвалить на работе за вашу последовательность и точность. К вечеру вас потянет к внутреннему спокойствию — хорошо побыть дома, приготовить что-то вкусное, поговорить с семьей.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергия Стрельца вдохновит Близнецов, вы легко будете выдавать интересные идеи и эффективные способы решения различных задач. Днем вас ждет активное общение, новости, возможно даже флирт или романтические сообщения. А вот вечер пройдет под знаком размышлений — идеально для планирования важных дел. Астрологи предостерегают, ни в коем случае не участвуйте в спорах.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Пятница, 18 апреля, может принести Ракам неожиданные вызовы на работе. Вас будут испытывать на стрессоустойчивость. Но вы справитесь! После второй половины дня станет легче, вы сможете структурировать мысли и эмоции. Вечер желательно провести спокойно, дома, без лишнего шума. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака избегать жирной пищи и перенапряжения — позаботьтесь о себе.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львов ждут интересные разговоры и новые знакомства. Вы услышите приятные слова в свой адрес, которые заставят вас улыбаться весь день. Это также удачное время для романтики и флирта — не упускайте шанс. Вечер подойдет для свидания или дружеских посиделок.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы сегодня, как всегда, в режиме "все по плану", и это именно то, что нужно. Однако звезды подсказывают — стоит иногда давать себе немного спонтанности. День хорош для наведения порядка, как в мыслях, так и на рабочем месте. Вечером вы сможете насладиться тишиной и чаепитием с книгой. Астрологи советуют Девам, не брать на себя чужие проблемы.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Начало дня благоприятно для общения, договоренностей, даже коротких поездок. Вы сегодня убедительны как никогда. А вот после второй половины дня настроение может измениться — появится желание побыть наедине, отдохнуть. Прислушивайтесь к себе, не заставляйте себя быть "социальным" весь день. Также астрологи советуют не перегружать себя делами — важно равновесие.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете испытывать потребность в контроле и ясности. Возможны финансовые новости или служебная проверка — так что будьте внимательны к деталям. Не вступайте в споры. Вечер идеально подходит для подведения итогов недели, пересмотра планов, работы над целями. Астрологи призывают Скорпионов, пора перестать себя жалеть и двигаться вперед.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете энергичными и вдохновенными. В первой половине дня вы способны вдохновить других, провести важный разговор, выступить или дать совет. Но будьте осторожны, ведь ближе к вечеру лучше перейти в режим тишины и наблюдения. Не учите тех, кто вас не просил — лучше слушайте. Романтический вечер — хороший вариант.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу, 18 апреля, вы почувствуете определенные изменения: вас тянет к порядку, четкости и ответственности. Это отличный момент для больших решений, нового плана или старта проекта. Однако избегайте чрезмерного давления на себя — вы и так на высоте. Вечер уделите близким и спокойному отдыху.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете внезапно получить важную информацию или идею. День подходит для творчества, обучения, общения с единомышленниками. Избегайте конфликтов с руководством. Вечер стоит провести в дружеской компании или на свидании — огонек в ваших глазах точно заметят.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам сегодня захочется спрятаться от шума и людей. Если есть возможность работать наедине в тишине — воспользуйтесь этим. День подходит для внутренней работы, анализа, разговора с близким человеком. Вечером хорошо побыть дома или в спокойном уютном кафе. Астрологи советуют Рыбам беречь нервную систему.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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