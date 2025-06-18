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Головна Свята Гороскоп на 18 червня: Дівам — новини, Скорпіонам — виклики

Гороскоп на 18 червня: Дівам — новини, Скорпіонам — виклики

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Дата публікації: 18 червня 2025 04:15
Гороскоп на 18 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 18 червня, ми опиняємося під впливом двох потужних енергетичних векторів: спадного Місяця в емоційних Рибах та критичної 23-ї місячної доби. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: день буде непростим, насиченим як емоціями, так і підводними каменями. Варто уникати імпульсивних рішень і провокацій — енергетика дня провокує на агресію, роздратування і навіть необдумані вчинки. Ідеально доробити старі справи, відсіяти зайве, відпустити непотрібне.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 18 червня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на середу, 18 червня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овни можуть відчути втому, немов увесь світ тисне на плечі. Робочий день вимагатиме концентрації та терпіння — можливі затримки чи дрібні непорозуміння з колегами. Астрологи радять не вступати в конфлікти й тримати емоції під контролем. Ввечері почитайте, послухайте улюблену музику, щоб відновити сили.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців день буде насичений: багато справ, повідомлень і обговорень. Це принесе свої плоди у майбутньому. Однак будьте обережні з грошима — не робіть імпульсивних покупок. Ввечері варто приділити увагу своєму тілу — легкий масаж або тепла ванна допоможуть розслабитися.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки будуть сповнені ідей, проте втілити їх буде нелегко. Хтось з близького оточення може спровокувати на суперечку — не піддавайтесь. Вдалий день для завершення складних проєктів, але нових краще не починати. Вечір обіцяє романтичний настрій.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Середа стане для Раків днем очищення — як внутрішнього, так і зовнішнього. Добре поприбирати дім, зробити щось символічне: запалити свічку, окурити простір. У стосунках можливе певне напруження — варто проявити терпіння й співчуття. Увечері буде ідеальний час для творчості або душевних розмов.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів день може видатись неспокійним. Утримайтесь від великих рішень і витрат. Астрологи радять зосередитися на тому, що ви вже почали раніше. Увечері знайдіть спосіб потішити себе — приємна музика або фільм із глибоким змістом вас гармонізує.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні можуть отримати важливу новину або пропозицію. Не поспішайте з відповіддю — краще обдумати все кілька разів. На роботі день пройде спокійно, якщо уникнете надмірного контролю. Вечір гарний для медитації, тиші та легкого прибирання — так ви очистите простір і думки.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам слід уникати поспіху. Сьогодні день потребує врівноваженості й глибшого погляду на події. Можуть виникнути питання у фінансовій сфері — не ігноруйте їх. Вашій інтуїції можна довіряти. Увечері добре переглянути старі фотографії чи листи — це допоможе краще зрозуміти себе.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам середа, 18 червня, принесе емоційні виклики — можлива боротьба з внутрішнім роздратуванням. Це гарний день для завершення давніх справ і внутрішнього очищення. Увечері краще побути на самоті, у спокої.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям день обіцяє несподівану зустріч або повідомлення. У робочих моментах слід бути уважними — можливі дрібні помилки. Важливо тримати фокус і не розпорошуватися. Увечері зірки сприяють романтиці — проведіть час із коханою людиною або подивіться фільм, що торкнеться душі.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам краще не планувати великих справ — день не підходить для стартів і ризиків. Сьогодні вас можуть дратувати повільність інших або невизначеність ситуації. Але це лише енергетика дня — дозвольте собі трохи відпочити. Вечір подарує натхнення через музику, читання або мистецтво.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв середа буде дзеркалом — усе, що ви відчуваєте, відображатиметься у навколишньому світі. Тому варто тримати позитивний настрій і не піддаватися негативу. Можливий творчий прорив або глибока розмова з кимось близьким. Вечір може бути дуже емоційним — дозвольте собі поплакати, якщо душа просить.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб сьогодні зірки складаються гармонійно. Хоча енергія дня непроста, саме ви здатні трансформувати її у творчість або любов. Інтуїція сьогодні працює на повну. Вечір буде особливо мрійливим — сплануйте щось приємне, пов'язане з мистецтвом чи душевною розмовою.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, який знак Зодіаку буде на хвилі натхнення до кінця тижня, 16-22 червня.

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку досягне успіху до 22 червня.

Також ділимося з вами, яким знакам Зодіаку потрібно економити до кінця червня.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 18 червня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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