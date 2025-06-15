Які чоловіки найкращі татусі за знаком Зодіаку — астрологи визначили п'ятірку

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 червня, в Україні та багатьох країнах світу святкують День батька — свято, коли тати отримують заслужену подяку за свою любов, підтримку й турботу. З нагоди цієї особливої дати астрологи склали рейтинг з п'яти знаків Зодіаку, які мають справжній дар бути найкращими татусями.

Які чоловіки за знаком Зодіаку найкраще справляються з роллю батька — Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

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Телець

Телець — ніжний і надійний батько. Його головне бажання — щоб діти почувалися у безпеці. Цей тато створює домашній затишок, піклується про стабільність і розвиває у дітях любов до родинних традицій. Він майже ніколи не підвищує голос, але завжди знаходиться поруч, коли потрібна підтримка.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки

Близнюки — активний та інтелектуальний тато. Для нього важливий не лише фізичний, а й ментальний розвиток дітей. Він може захопити дитину знаннями, стимулювати цікавість до світу, заохочує до спорту, подорожей, книг і творчості.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак

Рак — найтепліший та найемоційніший тато. Родина — його всесвіт. Він створює спільні традиції, збирає всіх на сімейні вечори, готує сюрпризи, організовує поїздки. Проте іноді така надмірна залученість може тиснути на дитину. Ваша любов безмежна — але її слід подавати дозовано, з повагою до особистих меж.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Діва

Діва — стратег і ментор у батьківстві. Він планує, аналізує, направляє. Діти Дів навчаються бути організованими, відповідальними та цілеспрямованими. Такий тато — приклад мудрості, послідовності й турботи у дрібницях.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Козоріг

Козоріг — тато за покликанням. Відповідальність, цілеспрямованість і прагнення до порядку закладені в ньому з народження. Він виховує власним прикладом, навчаючи дітей дисципліни, працелюбності та поваги до знань. Для нього важливо не просто дати — а навчити досягати самостійно.

Знак Зодіаку Козоріг. Фото: freepik.com

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