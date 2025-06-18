Гороскоп на 18 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп на 18 июня: Девам — новости, Скорпионам — вызовы
Сегодня, 18 июня, мы оказываемся под влиянием двух мощных энергетических векторов: убывающей Луны в эмоциональных Рыбах и критических 23-х лунных суток. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: день будет непростым, насыщенным как эмоциями, так и подводными камнями. Стоит избегать импульсивных решений и провокаций — энергетика дня провоцирует на агрессию, раздражение и даже необдуманные поступки. Идеально доделать старые дела, отсеять лишнее, отпустить ненужное.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 18 июня.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 18 июня:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня Овны могут почувствовать усталость, словно весь мир давит на плечи. Рабочий день потребует концентрации и терпения — возможны задержки или мелкие недоразумения с коллегами. Астрологи советуют не вступать в конфликты и держать эмоции под контролем. Вечером почитайте, послушайте любимую музыку, чтобы восстановить силы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
У Тельцов день будет насыщенный: много дел, сообщений и обсуждений. Это принесет свои плоды в будущем. Однако будьте осторожны с деньгами — не делайте импульсивных покупок. Вечером стоит уделить внимание своему телу — легкий массаж или теплая ванна помогут расслабиться.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня Близнецы будут полны идей, однако воплотить их будет нелегко. Кто-то из близкого окружения может спровоцировать на спор — не поддавайтесь. Удачный день для завершения сложных проектов, но новых лучше не начинать. Вечер обещает романтическое настроение.
Рак (22 июня — 22 июля)
Среда станет для Раков днем очищения — как внутреннего, так и внешнего. Хорошо убрать дом, сделать что-то символическое: зажечь свечу, окурить пространство. В отношениях возможно некоторое напряжение — стоит проявить терпение и сострадание. Вечером будет идеальное время для творчества или душевных разговоров.
Лев (23 июля — 21 августа)
Для Львов день может показаться неспокойным. Воздержитесь от крупных решений и трат. Астрологи советуют сосредоточиться на том, что вы уже начали ранее. Вечером найдите способ порадовать себя — приятная музыка или фильм с глубоким смыслом вас гармонизирует.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Девы сегодня могут получить важную новость или предложение. Не спешите с ответом — лучше обдумать все несколько раз. На работе день пройдет спокойно, если избежите чрезмерного контроля. Вечер хорош для медитации, тишины и легкой уборки — так вы очистите пространство и мысли.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весам следует избегать спешки. Сегодня день требует уравновешенности и более глубокого взгляда на события. Могут возникнуть вопросы в финансовой сфере — не игнорируйте их. Вашей интуиции можно доверять. Вечером хорошо пересмотреть старые фотографии или письма — это поможет лучше понять себя.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионам среда, 18 июня, принесет эмоциональные вызовы — возможна борьба с внутренним раздражением. Это хороший день для завершения давних дел и внутреннего очищения. Вечером лучше побыть в одиночестве, в покое.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцам день сулит неожиданную встречу или сообщение. В рабочих моментах следует быть внимательными — возможны мелкие ошибки. Важно держать фокус и не распыляться. Вечером звезды способствуют романтике — проведите время с любимым человеком или посмотрите фильм, который затронет душу.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам лучше не планировать больших дел — день не подходит для стартов и рисков. Сегодня вас могут раздражать медлительность других или неопределенность ситуации. Но это лишь энергетика дня — позвольте себе немного отдохнуть. Вечер подарит вдохновение через музыку, чтение или искусство.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Для Водолеев среда будет зеркалом — все, что вы чувствуете, будет отражаться в окружающем мире. Поэтому стоит держать позитивный настрой и не поддаваться негативу. Возможен творческий прорыв или глубокий разговор с кем-то близким. Вечер может быть очень эмоциональным — позвольте себе поплакать, если душа просит.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Для Рыб сегодня звезды складываются гармонично. Хотя энергия дня непростая, именно вы способны трансформировать ее в творчество или любовь. Интуиция сегодня работает на полную. Вечер будет особенно мечтательным — спланируйте что-то приятное, связанное с искусством или душевным разговором.
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