Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 18 июня: Девам — новости, Скорпионам — вызовы

Гороскоп на 18 июня: Девам — новости, Скорпионам — вызовы

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 04:15
Гороскоп на 18 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 18 июня, мы оказываемся под влиянием двух мощных энергетических векторов: убывающей Луны в эмоциональных Рыбах и критических 23-х лунных суток. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: день будет непростым, насыщенным как эмоциями, так и подводными камнями. Стоит избегать импульсивных решений и провокаций — энергетика дня провоцирует на агрессию, раздражение и даже необдуманные поступки. Идеально доделать старые дела, отсеять лишнее, отпустить ненужное.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 18 июня.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 18 июня:

Реклама

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать усталость, словно весь мир давит на плечи. Рабочий день потребует концентрации и терпения — возможны задержки или мелкие недоразумения с коллегами. Астрологи советуют не вступать в конфликты и держать эмоции под контролем. Вечером почитайте, послушайте любимую музыку, чтобы восстановить силы.

 

Реклама
Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов день будет насыщенный: много дел, сообщений и обсуждений. Это принесет свои плоды в будущем. Однако будьте осторожны с деньгами — не делайте импульсивных покупок. Вечером стоит уделить внимание своему телу — легкий массаж или теплая ванна помогут расслабиться.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы будут полны идей, однако воплотить их будет нелегко. Кто-то из близкого окружения может спровоцировать на спор — не поддавайтесь. Удачный день для завершения сложных проектов, но новых лучше не начинать. Вечер обещает романтическое настроение.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Среда станет для Раков днем очищения — как внутреннего, так и внешнего. Хорошо убрать дом, сделать что-то символическое: зажечь свечу, окурить пространство. В отношениях возможно некоторое напряжение — стоит проявить терпение и сострадание. Вечером будет идеальное время для творчества или душевных разговоров.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов день может показаться неспокойным. Воздержитесь от крупных решений и трат. Астрологи советуют сосредоточиться на том, что вы уже начали ранее. Вечером найдите способ порадовать себя — приятная музыка или фильм с глубоким смыслом вас гармонизирует.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня могут получить важную новость или предложение. Не спешите с ответом — лучше обдумать все несколько раз. На работе день пройдет спокойно, если избежите чрезмерного контроля. Вечер хорош для медитации, тишины и легкой уборки — так вы очистите пространство и мысли.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам следует избегать спешки. Сегодня день требует уравновешенности и более глубокого взгляда на события. Могут возникнуть вопросы в финансовой сфере — не игнорируйте их. Вашей интуиции можно доверять. Вечером хорошо пересмотреть старые фотографии или письма — это поможет лучше понять себя.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам среда, 18 июня, принесет эмоциональные вызовы — возможна борьба с внутренним раздражением. Это хороший день для завершения давних дел и внутреннего очищения. Вечером лучше побыть в одиночестве, в покое.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам день сулит неожиданную встречу или сообщение. В рабочих моментах следует быть внимательными — возможны мелкие ошибки. Важно держать фокус и не распыляться. Вечером звезды способствуют романтике — проведите время с любимым человеком или посмотрите фильм, который затронет душу.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам лучше не планировать больших дел — день не подходит для стартов и рисков. Сегодня вас могут раздражать медлительность других или неопределенность ситуации. Но это лишь энергетика дня — позвольте себе немного отдохнуть. Вечер подарит вдохновение через музыку, чтение или искусство.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев среда будет зеркалом — все, что вы чувствуете, будет отражаться в окружающем мире. Поэтому стоит держать позитивный настрой и не поддаваться негативу. Возможен творческий прорыв или глубокий разговор с кем-то близким. Вечер может быть очень эмоциональным — позвольте себе поплакать, если душа просит.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб сегодня звезды складываются гармонично. Хотя энергия дня непростая, именно вы способны трансформировать ее в творчество или любовь. Интуиция сегодня работает на полную. Вечер будет особенно мечтательным — спланируйте что-то приятное, связанное с искусством или душевным разговором.

 

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какой знак Зодиака будет на волне вдохновения до конца недели, 16-22 июня.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака достигнет успеха до 22 июня.

Также делимся с вами, каким знакам Зодиака нужно экономить до конца июня.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 18 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации