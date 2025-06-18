Гороскоп на 18 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 июня, мы оказываемся под влиянием двух мощных энергетических векторов: убывающей Луны в эмоциональных Рыбах и критических 23-х лунных суток. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: день будет непростым, насыщенным как эмоциями, так и подводными камнями. Стоит избегать импульсивных решений и провокаций — энергетика дня провоцирует на агрессию, раздражение и даже необдуманные поступки. Идеально доделать старые дела, отсеять лишнее, отпустить ненужное.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 18 июня.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 18 июня:

Реклама

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать усталость, словно весь мир давит на плечи. Рабочий день потребует концентрации и терпения — возможны задержки или мелкие недоразумения с коллегами. Астрологи советуют не вступать в конфликты и держать эмоции под контролем. Вечером почитайте, послушайте любимую музыку, чтобы восстановить силы.

Реклама

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов день будет насыщенный: много дел, сообщений и обсуждений. Это принесет свои плоды в будущем. Однако будьте осторожны с деньгами — не делайте импульсивных покупок. Вечером стоит уделить внимание своему телу — легкий массаж или теплая ванна помогут расслабиться.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы будут полны идей, однако воплотить их будет нелегко. Кто-то из близкого окружения может спровоцировать на спор — не поддавайтесь. Удачный день для завершения сложных проектов, но новых лучше не начинать. Вечер обещает романтическое настроение.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Среда станет для Раков днем очищения — как внутреннего, так и внешнего. Хорошо убрать дом, сделать что-то символическое: зажечь свечу, окурить пространство. В отношениях возможно некоторое напряжение — стоит проявить терпение и сострадание. Вечером будет идеальное время для творчества или душевных разговоров.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов день может показаться неспокойным. Воздержитесь от крупных решений и трат. Астрологи советуют сосредоточиться на том, что вы уже начали ранее. Вечером найдите способ порадовать себя — приятная музыка или фильм с глубоким смыслом вас гармонизирует.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня могут получить важную новость или предложение. Не спешите с ответом — лучше обдумать все несколько раз. На работе день пройдет спокойно, если избежите чрезмерного контроля. Вечер хорош для медитации, тишины и легкой уборки — так вы очистите пространство и мысли.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам следует избегать спешки. Сегодня день требует уравновешенности и более глубокого взгляда на события. Могут возникнуть вопросы в финансовой сфере — не игнорируйте их. Вашей интуиции можно доверять. Вечером хорошо пересмотреть старые фотографии или письма — это поможет лучше понять себя.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам среда, 18 июня, принесет эмоциональные вызовы — возможна борьба с внутренним раздражением. Это хороший день для завершения давних дел и внутреннего очищения. Вечером лучше побыть в одиночестве, в покое.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам день сулит неожиданную встречу или сообщение. В рабочих моментах следует быть внимательными — возможны мелкие ошибки. Важно держать фокус и не распыляться. Вечером звезды способствуют романтике — проведите время с любимым человеком или посмотрите фильм, который затронет душу.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам лучше не планировать больших дел — день не подходит для стартов и рисков. Сегодня вас могут раздражать медлительность других или неопределенность ситуации. Но это лишь энергетика дня — позвольте себе немного отдохнуть. Вечер подарит вдохновение через музыку, чтение или искусство.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев среда будет зеркалом — все, что вы чувствуете, будет отражаться в окружающем мире. Поэтому стоит держать позитивный настрой и не поддаваться негативу. Возможен творческий прорыв или глубокий разговор с кем-то близким. Вечер может быть очень эмоциональным — позвольте себе поплакать, если душа просит.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб сегодня звезды складываются гармонично. Хотя энергия дня непростая, именно вы способны трансформировать ее в творчество или любовь. Интуиция сегодня работает на полную. Вечер будет особенно мечтательным — спланируйте что-то приятное, связанное с искусством или душевным разговором.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какой знак Зодиака будет на волне вдохновения до конца недели, 16-22 июня.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака достигнет успеха до 22 июня.

Также делимся с вами, каким знакам Зодиака нужно экономить до конца июня.