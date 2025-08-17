Гороскоп на 17 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 серпня, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Близнюків та 25-ї місячної доби, які принесуть спокійну та мудру енергію. Кожен знак Зодіаку отримає свій урок: для когось це буде пошук гармонії, для когось — можливість відпустити минуле чи відновити стосунки. День налаштовуватиме на завершення розпочатого, очищення й глибоких роздумів. Також, за словами астрологів, у цей час надзвичайно сильною буде інтуїція. Варто прислухатися до внутрішнього голосу та аналізувати сни.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 17 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам важливо не поспішати. Ви схильні хапатися за все одразу, але 25-та місячна доба вимагає завершення, а не початку. Добре приділити час родині чи короткій поїздці.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні відчують внутрішню потребу у відпочинку. Енергії вистачить, але вона потребує спокійного застосування. Гарний день для медитації чи прибирання вдома.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків цей день буде особливо активним. З'явиться бажання спілкуватися, подорожувати, пробувати щось нове. Однак астрологи попереджають: не витрачайте сили на дрібниці. Зосередьтеся на справах, які потребують завершення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні можуть бути надто чутливими. Ви схильні сприймати емоції оточення як свої, тож важливо обмежити контакти з токсичними людьми. Чудовий час для очищення — як фізичного, так і духовного.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні потребують мудрих рішень. Це день, коли не варто ризикувати, натомість зосередьтеся на саморозвитку та справах, що довго відкладали. Добре провести час з друзями.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви можуть зіткнутися з сумнівами, але інтуїція підкаже правильний шлях. День ідеальний для того, щоб зупинитися, проаналізувати минуле й зрозуміти, куди рухатися далі. Не варто планувати важливих покупок.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам сьогодні важливо підтримати баланс. Хочеться нових знайомств і вражень, проте велика ймовірність розчарувань. Приділіть увагу близьким людям і не беріть на себе зайвих зобов'язань. Неспішна прогулянка допоможе відновити сили.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони можуть отримати несподівану підказку від життя — важливо прислухатися. 25-та місячна доба несе віщі сни та символи, які вкажуть на майбутнє. Уникайте сварок і різких слів. Сьогодні більше користі принесе тиша, ніж суперечки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці прагнуть руху, але цей день закликає до зупинки. Це гарний час для подорожей чи невеликих поїздок, але без поспіху. Занадто активні дії можуть призвести до помилок. Астрологи радять довіритися інтуїції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам цей день допоможе завершити справи, які давно тягнуться. Ви можете знайти рішення у фінансових питаннях чи відчути натхнення на очищення простору. Головне — не братися за нові зобов'язання.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні спраглі до спілкування, але астрологи радять не витрачати час на порожні розмови. Сконцентруйтеся на корисних зв'язках і тих, хто вас надихає. Чудовий час для поїздок і зустрічей з рідними. Уникайте метушні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні відчують силу інтуїції. Ви можете отримати підказку у сні або в несподіваному знаку. Не плануйте великих витрат і не приймайте рішень поспіхом. День підходить для духовних практик і внутрішньої роботи.

