Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 17 августа: Девам — интуиция, Скорпионам — вещие сны

Гороскоп на 17 августа: Девам — интуиция, Скорпионам — вещие сны

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 03:37
Гороскоп на 17 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 августа, пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Близнецов и 25-х лунных суток, которые принесут спокойную и мудрую энергию. Каждый знак Зодиака получит свой урок: для кого-то это будет поиск гармонии, для кого-то - возможность отпустить прошлое или восстановить отношения. День будет настраивать на завершение начатого, очищение и глубокие размышления. Также, по словам астрологов, в это время чрезвычайно сильной будет интуиция. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу и анализировать сны.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 17 августа.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 17 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам важно не спешить. Вы склонны хвататься за все сразу, но 25-е лунные сутки требуют завершения, а не начала. Хорошо уделить время семье или короткой поездке.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня почувствуют внутреннюю потребность в отдыхе. Энергии хватит, но она требует спокойного применения. Хороший день для медитации или уборки дома.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов этот день будет особенно активным. Появится желание общаться, путешествовать, пробовать что-то новое. Однако астрологи предупреждают: не тратьте силы на мелочи. Сосредоточьтесь на делах, которые требуют завершения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут быть слишком чувствительными. Вы склонны воспринимать эмоции окружающих как свои, поэтому важно ограничить контакты с токсичными людьми. Отличное время для очищения — как физического, так и духовного.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня нуждаются в мудрых решениях. Это день, когда не стоит рисковать, зато сосредоточьтесь на саморазвитии и делах, которые долго откладывали. Хорошо провести время с друзьями.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы могут столкнуться с сомнениями, но интуиция подскажет правильный путь. День идеален для того, чтобы остановиться, проанализировать прошлое и понять, куда двигаться дальше. Не стоит планировать важных покупок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам сегодня важно поддержать баланс. Хочется новых знакомств и впечатлений, однако велика вероятность разочарований. Уделите внимание близким людям и не берите на себя лишних обязательств. Неспешная прогулка поможет восстановить силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут получить неожиданную подсказку от жизни — важно прислушаться. 25-е лунные сутки несут вещие сны и символы, которые укажут на будущее. Избегайте ссор и резких слов. Сегодня больше пользы принесет тишина, чем споры.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы стремятся к движению, но этот день призывает к остановке. Это хорошее время для путешествий или небольших поездок, но без спешки. Слишком активные действия могут привести к ошибкам. Астрологи советуют довериться интуиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам этот день поможет завершить дела, которые давно тянутся. Вы можете найти решение в финансовых вопросах или почувствовать вдохновение на очищение пространства. Главное — не браться за новые обязательства.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня жаждут общения, но астрологи советуют не тратить время на пустые разговоры. Сконцентрируйтесь на полезных связях и тех, кто вас вдохновляет. Отличное время для поездок и встреч с родными. Избегайте суеты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня почувствуют силу интуиции. Вы можете получить подсказку во сне или в неожиданном знаке. Не планируйте больших трат и не принимайте решений в спешке. День подходит для духовных практик и внутренней работы.

Также советуем узнать:

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 17 августа
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации