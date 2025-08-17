Гороскоп на 17 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 августа, пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Близнецов и 25-х лунных суток, которые принесут спокойную и мудрую энергию. Каждый знак Зодиака получит свой урок: для кого-то это будет поиск гармонии, для кого-то - возможность отпустить прошлое или восстановить отношения. День будет настраивать на завершение начатого, очищение и глубокие размышления. Также, по словам астрологов, в это время чрезвычайно сильной будет интуиция. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу и анализировать сны.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 17 августа.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 17 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам важно не спешить. Вы склонны хвататься за все сразу, но 25-е лунные сутки требуют завершения, а не начала. Хорошо уделить время семье или короткой поездке.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня почувствуют внутреннюю потребность в отдыхе. Энергии хватит, но она требует спокойного применения. Хороший день для медитации или уборки дома.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов этот день будет особенно активным. Появится желание общаться, путешествовать, пробовать что-то новое. Однако астрологи предупреждают: не тратьте силы на мелочи. Сосредоточьтесь на делах, которые требуют завершения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня могут быть слишком чувствительными. Вы склонны воспринимать эмоции окружающих как свои, поэтому важно ограничить контакты с токсичными людьми. Отличное время для очищения — как физического, так и духовного.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня нуждаются в мудрых решениях. Это день, когда не стоит рисковать, зато сосредоточьтесь на саморазвитии и делах, которые долго откладывали. Хорошо провести время с друзьями.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы могут столкнуться с сомнениями, но интуиция подскажет правильный путь. День идеален для того, чтобы остановиться, проанализировать прошлое и понять, куда двигаться дальше. Не стоит планировать важных покупок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам сегодня важно поддержать баланс. Хочется новых знакомств и впечатлений, однако велика вероятность разочарований. Уделите внимание близким людям и не берите на себя лишних обязательств. Неспешная прогулка поможет восстановить силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы могут получить неожиданную подсказку от жизни — важно прислушаться. 25-е лунные сутки несут вещие сны и символы, которые укажут на будущее. Избегайте ссор и резких слов. Сегодня больше пользы принесет тишина, чем споры.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы стремятся к движению, но этот день призывает к остановке. Это хорошее время для путешествий или небольших поездок, но без спешки. Слишком активные действия могут привести к ошибкам. Астрологи советуют довериться интуиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам этот день поможет завершить дела, которые давно тянутся. Вы можете найти решение в финансовых вопросах или почувствовать вдохновение на очищение пространства. Главное — не браться за новые обязательства.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня жаждут общения, но астрологи советуют не тратить время на пустые разговоры. Сконцентрируйтесь на полезных связях и тех, кто вас вдохновляет. Отличное время для поездок и встреч с родными. Избегайте суеты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня почувствуют силу интуиции. Вы можете получить подсказку во сне или в неожиданном знаке. Не планируйте больших трат и не принимайте решений в спешке. День подходит для духовных практик и внутренней работы.

Также советуем узнать: