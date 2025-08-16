Гороскоп на 16 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, спадний Місяць перебуває у спокійному й земному знаку Тельця. А 24-та місячна доба своєю чергою несе потужну енергетику, яка підштовхує до активності та рішучих дій. Деякі знаки Зодіаку відчують полегшення після напруги попередніх днів і зможуть спокійно планувати майбутнє, коли інші — здатні будуть поставити нові рекорди та робити важливі кроки для великих досягнень.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 16 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 16 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні краще переключитися на домашні клопоти, зайнятися фізичною активністю або відправитися на довгу прогулянку. А важливі рішення краще відкласти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельці відчують упевненість і внутрішню гармонію. Це ваш день для наведення ладу — вдома, у справах, у думках. Можна почати довгостроковий проєкт або закінчити те, що відкладали.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків день пройде спокійно, якщо вони не намагатимуться "все встигнути". Замість метушні зосередьтеся на чомусь одному. Гарний час для навчання, читання або планування бюджету. Зняти втому, як не дивно, допоможе фізична активність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам астрологи радять прислухатися до себе. Сьогодні можна знайти відповіді на важливі запитання, якщо дозволите собі тишу. Добре зайнятися домашніми справами чи приготуванням чогось смачненького.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Для Левів субота обіцяє бути насиченою. Справи накопичились, але сил вистачить, аби впоратися з ними. Ви можете зробити прорив у роботі чи спорті. Але важливо не забути про відпочинок і не виснажити себе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні схильні до сумнівів, але Місяць у Тельці дарує підтримку. День сприятливий для наведення порядку у фінансах та документах. Спробуйте менше критикувати інших і більше довіряти процесу. Помірні фізичні навантаження принесуть задоволення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів цей день стане приводом для роздумів. Можливі несподівані зустрічі або новини, які змінять ваші плани. Не поспішайте приймати рішення. Добре присвятити час близьким або дрібним побутовим справам.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні можуть відчути підйом сил. Це чудовий день для спорту чи важливої справи, яку ви давно відкладали. Уникайте конфліктів: упертість може зіпсувати стосунки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям сьогодні краще уповільнити темп. Хочеться руху й нових вражень, але енергії вистачить лише на рутинні справи. Займіться домом або саморозвитком. У спілкуванні з рідними варто проявити терпіння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги отримають можливість завершити важливу справу. День сприятливий для фінансових питань, дрібного ремонту, наведення порядку. Астрологи радять не братися за нові угоди — краще довести до кінця розпочате.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям варто уникати перевтоми. Енергії буде багато, але вона вимагатиме правильного застосування. Добре присвятити час спорту чи фізичній активності. Вечір проведіть спокійно — у колі сім’ї чи друзів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб цей день стане можливістю відновити сили. Ви можете відчути потребу в тиші й гармонії. Добре присвятити час творчості, музиці чи духовним практикам. Астрологи попереджають — сьогодні не варто витрачати гроші на імпульсивні покупки.

Також радимо дізнатися: