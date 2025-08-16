Гороскоп на 16 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 16 августа, убывающая Луна находится в спокойном и земном знаке Тельца. А 24-е лунные сутки в свою очередь несут мощную энергетику, которая подталкивает к активности и решительным действиям. Некоторые знаки Зодиака почувствуют облегчение после напряжения предыдущих дней и смогут спокойно планировать будущее, когда другие — способны будут поставить новые рекорды и делать важные шаги для больших достижений.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 16 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня лучше переключиться на домашние хлопоты, заняться физической активностью или отправиться на долгую прогулку. А важные решения лучше отложить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцы почувствуют уверенность и внутреннюю гармонию. Это ваш день для наведения порядка — дома, в делах, в мыслях. Можно начать долгосрочный проект или закончить то, что откладывали.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов день пройдет спокойно, если они не будут пытаться "все успеть". Вместо суеты сосредоточьтесь на чем-то одном. Хорошее время для учебы, чтения или планирования бюджета. Снять усталость, как ни странно, поможет физическая активность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам астрологи советуют прислушаться к себе. Сегодня можно найти ответы на важные вопросы, если позволите себе тишину. Хорошо заняться домашними делами или приготовлением чего-то вкусненького.

Лев (23 июля — 21 августа)

Для Львов суббота обещает быть насыщенной. Дела накопились, но сил хватит, чтобы справиться с ними. Вы можете сделать прорыв в работе или спорте. Но важно не забыть об отдыхе и не истощить себя.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня склонны к сомнениям, но Луна в Тельце дарит поддержку. День благоприятен для наведения порядка в финансах и документах. Попробуйте меньше критиковать других и больше доверять процессу. Умеренные физические нагрузки принесут удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов этот день станет поводом для размышлений. Возможны неожиданные встречи или новости, которые изменят ваши планы. Не спешите принимать решения. Хорошо посвятить время близким или мелким бытовым делам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сегодня могут почувствовать подъем сил. Это отличный день для спорта или важного дела, которое вы давно откладывали. Избегайте конфликтов: упрямство может испортить отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам сегодня лучше замедлить темп. Хочется движения и новых впечатлений, но энергии хватит только на рутинные дела. Займитесь домом или саморазвитием. В общении с родными стоит проявить терпение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги получат возможность завершить важное дело. День благоприятен для финансовых вопросов, мелкого ремонта, наведения порядка. Астрологи советуют не браться за новые сделки — лучше довести до конца начатое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям стоит избегать переутомления. Энергии будет много, но она потребует правильного применения. Хорошо посвятить время спорту или физической активности. Вечер проведите спокойно — в кругу семьи или друзей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб этот день станет возможностью восстановить силы. Вы можете почувствовать потребность в тишине и гармонии. Хорошо посвятить время творчеству, музыке или духовным практикам. Астрологи предупреждают — сегодня не стоит тратить деньги на импульсивные покупки.

