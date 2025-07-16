Гороскоп на 16 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 липня, на нас чекає насичений емоціями день, адже спадний Місяць перебуває у вогняному знаку Овна. Водночас на небі панує 22-га місячна доба — час філософських осяянь, глибоких роздумів, знань і прагнення до мудрості. Це не найкращий час для старту нових проєктів чи поїздок, однак він підходить для обміну досвідом, навчання і внутрішніх змін. А деякі знаки Зодіаку отримають потужний заряд енергії, натхнення або навіть важливу новину.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 16 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця дата для вас буде дуже енергійною. Але не поспішайте, краще обмірковувати кожен крок. Зателефонуйте людині, яку давно не чули — це допоможе вам дещо переосмислити. Ввечері можливий емоційний спад — не плануйте нічого важливого.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи попереджають Тельців: сьогодні вам потрібно бути максимально обережними. Ваш спокій легко зруйнувати — хтось може вивести з рівноваги, а на роботі з'являться нові вимоги. Тримайте дистанцію, не втручайтесь у чужі справи. Ввечері відкладіть телефон і дайте собі час на відновлення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє несподівані повороти — зустріч або повідомлення може змінити ваші плани. Можливо, варто переглянути цілі або змінити підхід. Фіксуйте думки — серед них може бути золота ідея. Ввечері варто приділити час хобі.

Рак (22 червня — 22 липня)

На вас чекає продуктивний день, особливо в колективній роботі. Спілкуйтесь, діліться ідеями — це відкриє нові перспективи. Спробуйте навчити когось того, що самі добре знаєте — це дасть внутрішню радість. Ввечері приділіть час дорогим серцю людям.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні можливі важливі новини, які стосуватимуться грошей або кар'єри. Середа, 16 липня, стане поворотною, якщо ви приймете вольове рішення.

Не бійтеся діяти, але уникайте конфліктів. Ввечері добре подумати над подальшими цілями.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні мають фокусуватися на здоров'ї. Ви можете відчути втому, апатію або дратівливість — не ігноруйте сигнали тіла. Заплануйте собі хоча б одну годину повного відпочинку без екранів і тривог.

Вечір — гарний час для йоги, теплого душу і читання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День принесе прилив енергії та бажання навести лад. Але будьте обережні, не намагайтеся контролювати все й одразу. Складіть короткий список справ — і чітко дотримуйтеся його. Вечір буде ідеальним часом для експериментів на кухні або особливої вечері.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні можливе емоційне напруження. Ви можете потрапити під вплив ілюзій або чужих маніпуляцій. Не поспішайте з висновками. Астрологи радять Скорпіонам уникати нових домовленостей — не все так просто, як здається. Ввечері варто відправитися на тиху прогулянку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви сьогодні — двигун власного прогресу. Ваш ентузіазм надихає інших, а ідеї мають потенціал.

Поділіться своїм планом з близьким другом — отримаєте корисний зворотній зв'язок. Ввечері очікується приємна зустріч або важлива розмова.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Середа, 16 липня, буде насиченою, але трохи виснажливою. На роботі очікується завал, а вдома — побутові дрібниці. Делегуйте частину справ, не намагайтесь зробити все самі. Ввечері виділіть трохи часу на відновлення сил.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вам варто уникати конфліктів, особливо з близькими. Будь-яка дрібниця може викликати непотрібний спалах. Візьміть паузу у спілкуванні, якщо відчуваєте роздратування. А ввечері створіть для себе затишок — ароматна ванна, книга або музика.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вам не вистачатиме бадьорості сьогодні — можливі енергетичні провали. Це не найкращий день для складних завдань. Тому дайте собі дозвіл на повільний ритм і робіть тільки те, що дійсно необхідно. Ввечері відмовтесь від будь-яких соціальних навантажень.

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