Гороскоп на 15 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 липня, на небі панує спадний Місяць у знаку Риби, а це означає, що день буде сповнений емоцій та внутрішніх прозрінь. Водночас 21-ша місячна доба — один із найсильніших днів в енергетичному плані. Для когось зі знаків Зодіаку цей час стане проривом, а для когось — випробуванням на стійкість.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 15 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День подарує Овнам прилив енергії й натхнення. Вам буде легко презентувати свої ідеї, вести переговори та презентації. Проте, увечері можливі емоційні сплески.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям зірки обіцяють продуктивний вівторок. Ви зможете вирішити справи, що давно висіли у повітрі. У другій половині дня — гарний шанс для фінансової вигоди або вигідної пропозиції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків день буде сповнений несподіванок. Можливі новини, які змінять хід ваших планів. Уникайте поспішних рішень, не піддавайтесь ілюзіям. Вечір добре провести наодинці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки можуть відчути надмірну мрійливість або вплив ілюзій. Не найкращий час для прийняття серйозних рішень, особливо у фінансах. У другій половині дня займіться здоров'ям.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам день подарує емоційне напруження та роздратування, особливо на роботі. Намагайтесь не згорати від дрібних суперечок. Вечір сприятливий для романтики або перегляду фільму, що зворушить.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів — це чудовий день для побудови планів на майбутнє. Ви бачите ситуацію з висоти й здатні мислити стратегічно. Увечері можливі цікаві знайомства або розмови, що надихнуть.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам сьогодні бракуватиме бадьорості. Не перенапружуйте себе, краще зробити ставку на внутрішній спокій та натхнення. Гарний день для творчості.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони 15 липня відчують потужну хвилю енергії, яка підштовхне до активних дій. Це ідеальний час для реалізації задуманого або навіть зміни роботи. Не бійтеся ризикувати — інтуїція не підведе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День може принести Стрільцям багато роботи та інформації. Ви в центрі подій, і це вимагатиме чіткої концентрації. Ввечері добре усамітнитися, щоби перезавантажити внутрішні ресурси.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні доведеться проявити гнучкість — не все піде за планом. Можливі важливі новини або зустрічі, які перевернуть бачення ситуації. Ввечері знайдіть час для релаксу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії можуть відчути напруження цього дня. Намагайтесь не надто гостро реагувати на дрібниці. Займіться чимось творчим — музика, живопис чи просто гарна книга допоможуть знайти внутрішній баланс.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 15 липня, ви будете купатися в енергії та натхненні. Це ідеальний час для духовних практик, глибокого самоаналізу або сміливих кроків у новому напрямку. Увечері варто прислухатися до інтуїції — вона підкаже щось важливе.

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