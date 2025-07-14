Гороскоп на 14 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 липня, — особливий день, який розпочнеться під впливом спадного Місяця у знаку Риб. Він подарує знакам Зодіаку підвищену чутливість, інтуїцію та мрійливість. Але не все так просто, 20-та місячна доба — один із найпотужніших днів для старту масштабних проєктів, зміни професійного вектора та командної роботи. Астрологи радять зосередитися на амбітних цілях.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 14 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Для Овнів цей понеділок — справжній виклик. Багато роботи звалиться, як сніг на голову. Сьогодні важливо не реагувати на дрібні негаразди та зберігати спокій. Вечір буде ідеальний для відновлення сил у тиші або з книгою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям день принесе несподівані повороти — можлива зустріч, яка змінить хід подій. Вдалий час для роботи в команді. Увечері варто прогулятись на самоті або у хорошій компанії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

14 липня Близнюкам варто довіряти своїм відчуттям. Інтуїція буде надзвичайно гострою. Продуктивність зросте у другій половині дня. Сьогодні є шанс отримати приємну звістку чи навіть фінансову вигоду. Вечір потішить спілкуванням.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків це м'який, але важливий день. Якщо ви давно хотіли поговорити відверто з кимось із колег або родичів — сьогодні слушний час. Вечір буде емоційним: фільм, музика або поезія зворушать до сліз — і це добре.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам понеділок здасться дещо розмитим. Сьогодні ви можете розчаруватися у планах або людях, але не поспішайте з висновками. Астрологи радять не конфліктувати, а зайнятись тим, що дарує спокій. Увечері — трохи апатії, але це пройде.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей понеділок, 14 липня, обіцяє Дівам продуктивність — навіть попри загальну мрійливу атмосферу. Ви зможете зробити більше, ніж очікуєте, особливо у справах, де потрібна логіка й аналітика. Але ближче до вечора можуть загостритись переживання або з'явиться відчуття неспокою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези сьогодні можуть потрапити у полон ілюзій — фантазії, сподівання, підозри. Особливо обережно з грошима та обіцянками: не час для великих покупок чи підписання контрактів. Натомість ідеально зайнятися творчістю, декором, створенням краси навколо себе.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів понеділок буде насиченим. Вас може дратувати повільність оточення або чиясь безвідповідальність. Астрологи радять не витрачати нерви — зосередьтеся на тому, що залежить тільки від вас. Увечері добре провести час у тиші.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцям буде трохи важко сконцентруватися. Місяць у Рибах затуманює реальність — важливо перевіряти факти та уникати емоційних рішень. Можливі помилки на роботі через неуважність. Натомість день сприятливий для вирішення старих питань і спілкування з добрими друзями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні буде не до романтики — попереду важливі завдання. День обіцяє бути доволі продуктивним, якщо зосередитесь на основному. Не варто підписувати документи на емоціях або поспіхом. Вечір подарує задоволення від добре виконаної справи.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Понеділок для Водоліїв буде суперечливим: з одного боку — прилив натхнення, з іншого — внутрішній неспокій. Сьогодні добре працювати з візуальним мистецтвом, презентаціями, оформленням. Увечері — шанс на романтику або глибоку розмову.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам цей день принесе неймовірну емоційну глибину. Ви сьогодні мов антенна — вловлюєте настрої, енергії, підтексти. З цим легко загубитися в думках, але водночас можна знайти сильну внутрішню опору. День підходить для творчих справ, духовних практик, допомоги іншим.

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