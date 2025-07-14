Гороскоп на 14 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 14 июля, — особый день, который начнется под влиянием убывающей Луны в знаке Рыб. Она подарит знакам Зодиака повышенную чувствительность, интуицию и мечтательность. Но не все так просто, 20-е лунные сутки — один из самых мощных дней для старта масштабных проектов, смены профессионального вектора и командной работы. Астрологи советуют сосредоточиться на амбициозных целях.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 14 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Для Овнов этот понедельник — настоящий вызов. Много работы свалится, как снег на голову. Сегодня важно не реагировать на мелкие неурядицы и сохранять спокойствие. Вечер будет идеален для восстановления сил в тишине или с книгой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам день принесет неожиданные повороты — возможна встреча, которая изменит ход событий. Удачное время для работы в команде. Вечером стоит прогуляться в одиночестве или в хорошей компании.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

14 июля Близнецам стоит доверять своим ощущениям. Интуиция будет чрезвычайно острой. Продуктивность возрастет во второй половине дня. Сегодня есть шанс получить приятное известие или даже финансовую выгоду. Вечер порадует общением.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков это мягкий, но важный день. Если вы давно хотели поговорить откровенно с кем-то из коллег или родственников — сегодня подходящее время. Вечер будет эмоциональным: фильм, музыка или поэзия растрогают до слез — и это хорошо.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам понедельник покажется несколько размытым. Сегодня вы можете разочароваться в планах или людях, но не спешите с выводами. Астрологи советуют не конфликтовать, а заняться тем, что дарит спокойствие. Вечером — немного апатии, но это пройдет.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот понедельник, 14 июля, обещает Девам продуктивность — даже несмотря на общую мечтательную атмосферу. Вы сможете сделать больше, чем ожидаете, особенно в делах, где нужна логика и аналитика. Но ближе к вечеру могут обостриться переживания или появится ощущение беспокойства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сегодня могут попасть в плен иллюзий — фантазии, надежды, подозрения. Особенно осторожно с деньгами и обещаниями: не время для крупных покупок или подписания контрактов. Зато идеально заняться творчеством, декором, созданием красоты вокруг себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов понедельник будет насыщенным. Вас может раздражать медлительность окружающих или чья-то безответственность. Астрологи советуют не тратить нервы — сосредоточьтесь на том, что зависит только от вас. Вечером хорошо провести время в тишине.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцам будет немного трудно сконцентрироваться. Луна в Рыбах затуманивает реальность — важно проверять факты и избегать эмоциональных решений. Возможны ошибки на работе из-за невнимательности. Зато день благоприятен для решения старых вопросов и общения с хорошими друзьями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня будет не до романтики — впереди важные задачи. День обещает быть довольно продуктивным, если сосредоточитесь на основном. Не стоит подписывать документы на эмоциях или в спешке. Вечер подарит удовольствие от хорошо выполненного дела.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Понедельник для Водолеев будет противоречивым: с одной стороны — прилив вдохновения, с другой — внутреннее беспокойство. Сегодня хорошо работать с визуальным искусством, презентациями, оформлением. Вечером — шанс на романтику или глубокий разговор.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам этот день принесет невероятную эмоциональную глубину. Вы сегодня как антенна — улавливаете настроения, энергии, подтексты. С этим легко потеряться в мыслях, но в то же время можно найти сильную внутреннюю опору. День подходит для творческих дел, духовных практик, помощи другим.

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