Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 14 квітня, зустрічаємо під впливом спадного Місяця у глибокому та емоційному знаку Скорпіона. Це 16-й місячний день, який несе нам чистоту, гармонію та внутрішній баланс. Астрологи радять знакам Зодіаку не піддаватися похмурим думкам і уникати конфліктів: енергетика дня дуже тонка, і кожне різке слово може зруйнувати ваш настрій на весь тиждень. Час ідеально підходить для очищення — як фізичного, так і ментального. Також це гарний період для творчих проривів, невеликих подорожей і перегляду життєвих пріоритетів.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 14 квітня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок подарує Овнам чимало енергії, але використати її варто з розумом. Астрологи радять не поспішати, адже існує ризик наробити помилок. На роботі можливі важливі новини або оновлення, які змінять ваші плани. Увечері відчуєте потребу побути на самоті — це нормально, не тисніть на себе.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день вимагатиме від Тельців зосередженості. Хтось із колег може "випробувати" ваше терпіння — краще не реагувати різко. Це не час для суперечок. Натомість день сприятливий для наведення порядку вдома й у документах. Увечері можливе романтичне повідомлення або приємна зустріч.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні відчуватимуть певний дефіцит енергії. Не дивуйтеся, якщо прокинутися буде важче, ніж зазвичай. Але вже до обіду повернеться звична жвавість. Астрологи радять не витрачати час на пусті розмови — день підходить для важливих справ. Вечір ідеальний для творчості або душевної бесіди з другом.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків понеділок, 14 квітня, стане позитивним стартом. Слід чекати і важливі завдання, і нові цілі, і особливі новини. Зосередьтесь на професійних обов'язках, не звертаючи уваги на дрібні подразники. У другій половині дня може статися щось приємне, що підніме настрій. Вечір краще провести у тиші та спокої.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Левам краще уникати гучних заяв і надмірної емоційності — Місяць у Скорпіоні може провокувати конфлікти. Зосередьтеся на рутинних справах — особливо тих, які давно відкладали. Вечір сприятливий для занять спортом або очищувальних процедур — ідеальний час для перезавантаження.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам астрологи обіцяють натхненний день. У вас з'явиться ідея, яка в майбутньому принесе прибуток або визнання. Але важливо — не ділитися планами передчасно. Сьогодні варто приділити увагу харчуванню й фізичному здоров'ю. Увечері можлива приємна несподіванка від близької людини.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може здатися перевантаженим — справ буде більше, ніж зазвичай. Але Терези впораються, якщо збережуть внутрішній баланс. Уникайте пліток і не витрачайте енергію на тих, хто постійно незадоволений. Вечір — гарний час для ванни з сіллю, медитації або ароматерапії.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у вашому знаку робить вас сьогодні чутливими й глибокими. Можливо, вам захочеться кардинальних змін — але не поспішайте. Ця енергія більше про планування, ніж дії. У другій половині дня можливий внутрішній прорив, осяяння. Вечір — ідеальний для щирої розмови або медитації.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям понеділок, 14 квітня, подарує можливості, але й вимагатиме дисципліни. На роботі або в навчанні з'явиться шанс проявити себе. Уникайте зайвих емоцій, бо хтось спробує спровокувати вас на конфлікт. Увечері можливе романтичне побачення або флірт — дозволяйте собі трохи пристрасті.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козорогам варто нарешті дозволити собі трохи відпочинку. Так, навіть у понеділок. Якщо на роботі буде спокійно — не втручайтеся зайвий раз. Займіться наведенням порядку, як зовнішнього, так і внутрішнього. Увечері можлива гарна розмова з близькою людиною або приємна прогулянка.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День буде напруженим — і в емоційному, і в інформаційному плані. Важливо фільтрувати те, що ви чуєте й читаєте. Астрологи радять не вступати у суперечки, навіть якщо "дуже хочеться". Зате ввечері можна спланувати подорож або подивитися фільм, який давно хотіли.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам день обіцяє емоційну глибину. Можуть спливти старі думки, образи, незакриті теми. Час не для зовнішніх перемог, а для внутрішніх відкриттів. Гарно пройде очищення простору: прибирання, аромати, музика. Увечері очікуйте прояву ніжності або романтики — дайте цьому місце у своєму серці.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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