Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Понедельник, 14 апреля, встречаем под влиянием убывающей Луны в глубоком и эмоциональном знаке Скорпиона. Это 16-й лунный день, который несет нам чистоту, гармонию и внутренний баланс. Астрологи советуют знакам Зодиака не поддаваться мрачным мыслям и избегать конфликтов: энергетика дня очень тонкая, и каждое резкое слово может разрушить ваше настроение на всю неделю. Время идеально подходит для очищения — как физического, так и ментального. Также это хороший период для творческих прорывов, небольших путешествий и пересмотра жизненных приоритетов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 14 апреля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Понедельник подарит Овнам немало энергии, но использовать ее стоит с умом. Астрологи советуют не спешить, ведь существует риск наделать ошибок. На работе возможны важные новости или обновления, которые изменят ваши планы. Вечером почувствуете потребность побыть в одиночестве — это нормально, не давите на себя.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день потребует от Тельцов сосредоточенности. Кто-то из коллег может "испытать" ваше терпение — лучше не реагировать резко. Это не время для споров. Зато день благоприятен для наведения порядка дома и в документах. Вечером возможно романтическое сообщение или приятная встреча.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня будут испытывать некоторый дефицит энергии. Не удивляйтесь, если проснуться будет труднее, чем обычно. Но уже к обеду вернется привычная бодрость. Астрологи советуют не тратить время на пустые разговоры — день подходит для важных дел. Вечер идеален для творчества или душевной беседы с другом.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков понедельник, 14 апреля, станет позитивным стартом. Следует ждать и важные задачи, и новые цели, и особые новости. Сосредоточьтесь на профессиональных обязанностях, не обращая внимания на мелкие раздражители. Во второй половине дня может произойти что-то приятное, что поднимет настроение. Вечер лучше провести в тишине и покое.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам лучше избегать громких заявлений и чрезмерной эмоциональности — Луна в Скорпионе может провоцировать конфликты. Сосредоточьтесь на рутинных делах — особенно тех, которые давно откладывали. Вечер благоприятен для занятий спортом или очищающих процедур — идеальное время для перезагрузки.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам астрологи обещают вдохновенный день. У вас появится идея, которая в будущем принесет прибыль или признание. Но важно — не делиться планами преждевременно. Сегодня стоит уделить внимание питанию и физическому здоровью. Вечером возможна приятная неожиданность от близкого человека.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День может показаться перегруженным — дел будет больше, чем обычно. Но Весы справятся, если сохранят внутренний баланс. Избегайте сплетен и не тратьте энергию на тех, кто постоянно недоволен. Вечер — хорошее время для ванны с солью, медитации или ароматерапии.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в вашем знаке делает вас сегодня чувствительными и глубокими. Возможно, вам захочется кардинальных перемен — но не спешите. Эта энергия больше о планировании, чем о действиях. Во второй половине дня возможен внутренний прорыв, озарение. Вечер — идеален для искреннего разговора или медитации.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам понедельник, 14 апреля, подарит возможности, но и потребует дисциплины. На работе или в учебе появится шанс проявить себя. Избегайте лишних эмоций, потому что кто-то попытается спровоцировать вас на конфликт. Вечером возможно романтическое свидание или флирт — позволяйте себе немного страсти.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козерогам стоит наконец-то позволить себе немного отдыха. Да, даже в понедельник. Если на работе будет спокойно — не вмешивайтесь лишний раз. Займитесь наведением порядка, как внешнего, так и внутреннего. Вечером возможен хороший разговор с близким человеком или приятная прогулка.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День будет напряженным — и в эмоциональном, и в информационном плане. Важно фильтровать то, что вы слышите и читаете. Астрологи советуют не вступать в споры, даже если "очень хочется". Зато вечером можно спланировать путешествие или посмотреть фильм, который давно хотели.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам день обещает эмоциональную глубину. Могут всплыть старые мысли, обиды, незакрытые темы. Время не для внешних побед, а для внутренних открытий. Хорошо пройдет очищение пространства: уборка, ароматы, музыка. Вечером ожидайте проявления нежности или романтики — дайте этому место в своем сердце.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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