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Головна Свята Гороскоп на 14 червня: Терезам — сюрприз, Водоліям — енергія змін

Гороскоп на 14 червня: Терезам — сюрприз, Водоліям — енергія змін

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Дата публікації: 14 червня 2025 04:45
Гороскоп на 14 червня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 14 червня, день обіцяє бути особливим. Спадний Місяць у знаку Водолія дарує нам бажання новизни та експериментів. Водночас 19-та місячна доба змушує бути пильними: злість, заздрість чи роздратування можуть затягнути, як павутина. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: цей період несе внутрішню свободу, і небезпеку потонути в негативних емоціях, тому важливо зберігати емоційний баланс і не піддаватися провокаціям.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 14 червня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 14 червня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні ви на хвилі експериментів. Захочеться все змінити — від зачіски до побуту. День вдалий для невеликих реформ, але остерігайтеся дратівливості. Вдень можливі новини від старих друзів або цікава зустріч. Вечір краще провести у колі найближчих або зануритись у хобі.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Субота Тельців пройде у звичному ритмі — домашні справи, прибирання, плани на тиждень. Уникайте великої кількості спілкування та не поспішайте витрачати кошти на імпульсивні покупки — навіть якщо з'явиться спокуса. Спокій і тиша сьогодні — найкращі союзники.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На Близнюків чекає активний день: спілкування, зустрічі, цікаві розмови. Люди тягнуться до вас, але 19-та місячна доба може спровокувати неприємні розмови. Уникайте обговорення чутливих тем. Вечір — чудовий час для перегляду фільму або затишної зустрічі з близькими.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота, 14 червня, принесе Ракам рутину: побутові справи, прибирання, організація простору. Проте, усе це буде не лише доречним, а й енергетично корисним. Якщо відчуєте потребу усамітнитися — дайте собі такий шанс. Ввечері дозволено потішити себе чимось приємним.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні ви відчуєте, що світ трохи сповільнився і це на краще. Астрологи радять зробити паузу, переключити увагу з глобального на особисте. Ідеальний день для того, щоб побути в тиші, почитати книжку, розкласти думки по поличках. У другій половині дня можливий несподіваний емоційний підйом: хтось із близьких може приємно здивувати. Вечір обіцяє спокій.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота — час прибирання, планування, структуризації простору й думок. Це подарує Дівам відчуття контролю. У другій половині дня може з'явитися бажання усамітнитися — не відмовляйте собі у тиші. Ймовірне легке емоційне виснаження — не варто перевантажувати себе чи вступати в суперечки.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні на вас чекають несподіванки. Можливо, отримаєте цікаву новину або несподіване натхнення — наприклад, почати новий проєкт або потішити себе маленьким подарунком. У другій половині дня — гарний час для спілкування, легкого флірту або дружніх зустрічей.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День може бути непростим у плані емоцій. Виникають ревнощі, роздратування, бажання домінувати — усе це потрібно свідомо стримувати або трансформувати у творчість. Фізичні навантаження або домашні справи допоможуть зняти напругу. Вечір — час відпочинку. Зануртесь у комфорт і тишу.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Хочеться пригод, нового досвіду, розширення горизонту і це нормально. Місяць у Водолії підтримує авантюризм, а астрологи зазначають, що сьогодні ризик може бути виправданий. День вдалий для поїздок, спілкування, пошуку натхнення. А ввечері можливі романтичні моменти або навіть пристрасть.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день — про порядок і планування. Ідеальний для завершення справ, які довго відкладали. Однак будьте обережні з критикою та бажанням повчати інших — енергія 19-го місячного дня може спровокувати конфлікти. Краще направити енергію на себе — навести лад у документах, розставити пріоритети. Вечір сприятливий для тиші.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця субота, 14 червня, принесе Водоліям енергію змін та натхнення. Сміливо беріться за нове, дозвольте собі трохи шаленства або спонтанності. Можна потішити себе чимось смачненьким або приємною покупкою. Вечір ідеальний для душевної розмови з близькою людиною або несподіваної зустрічі.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День може пройти повільно, із ноткою втоми або бажання втекти від світу. Не чиніть опір — сьогодні найкраще присвятити час собі. Прогулянка наодинці, спокійна музика, ванна з сіллю — усе це допоможе відновити внутрішню рівновагу. Астрологи радять уникати негативу й бути уважними до сигналів тіла.

 

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку досягнуть успіху у період з 9 по 15 червня.

Нагадаємо, ми розповідали, для якого знаку Зодіаку з 14 червня почнеться біла смуга у житті. 

Також ділимося з вами, хто зі знаків Зодіаку отримає роботу мрії у червні.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 14 червня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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