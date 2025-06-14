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Главная Праздники Гороскоп на 14 июня: Весам — сюрприз, Водолеям — энергия перемен

Гороскоп на 14 июня: Весам — сюрприз, Водолеям — энергия перемен

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Дата публикации 14 июня 2025 04:45
Гороскоп на 14 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 14 июня, день обещает быть особенным. Луна в знаке Водолея дарит нам желание новизны и экспериментов. В то же время 19-е лунные сутки заставляет быть бдительными: злость, зависть или раздражение могут затянуть, как паутина. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: этот период несет внутреннюю свободу, и опасность утонуть в негативных эмоциях, поэтому важно сохранять эмоциональный баланс и не поддаваться провокациям.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 14 июня.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 14 июня:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы на волне экспериментов. Захочется все изменить — от прически до быта. День удачен для небольших реформ, но остерегайтесь раздражительности. Днем возможны новости от старых друзей или интересная встреча. Вечер лучше провести в кругу самых близких или погрузиться в хобби.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Суббота Тельцов пройдет в привычном ритме — домашние дела, уборка, планы на неделю. Избегайте большого количества общения и не спешите тратить средства на импульсивные покупки — даже если появится соблазн. Спокойствие и тишина сегодня — лучшие союзники.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов ждет активный день: общение, встречи, интересные разговоры. Люди тянутся к вам, но 19-е лунные сутки могут спровоцировать неприятные разговоры. Избегайте обсуждения чувствительных тем. Вечер — отличное время для просмотра фильма или уютной встречи с близкими.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота, 14 июня, принесет Ракам рутину: бытовые дела, уборка, организация пространства. Однако, все это будет не только уместным, но и энергетически полезным. Если почувствуете потребность уединиться — дайте себе такой шанс. Вечером разрешено порадовать себя чем-то приятным.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вы почувствуете, что мир немного замедлился и это к лучшему. Астрологи советуют сделать паузу, переключить внимание с глобального на личное. Идеальный день для того, чтобы побыть в тишине, почитать книжку, разложить мысли по полочкам. Во второй половине дня возможен неожиданный эмоциональный подъем: кто-то из близких может приятно удивить. Вечер обещает спокойствие.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Суббота — время уборки, планирования, структуризации пространства и мыслей. Это подарит Девам ощущение контроля. Во второй половине дня может появиться желание уединиться — не отказывайте себе в тишине. Вероятно легкое эмоциональное истощение — не стоит перегружать себя или вступать в споры.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас ждут неожиданности. Возможно, получите интересную новость или неожиданное вдохновение — например, начать новый проект или порадовать себя маленьким подарком. Во второй половине дня — хорошее время для общения, легкого флирта или дружеских встреч.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День может быть непростым в плане эмоций. Возникают ревность, раздражение, желание доминировать — все это нужно сознательно сдерживать или трансформировать в творчество. Физические нагрузки или домашние дела помогут снять напряжение. Вечер — время отдыха. Погрузитесь в комфорт и тишину.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хочется приключений, нового опыта, расширения горизонта и это нормально. Луна в Водолее поддерживает авантюризм, а астрологи отмечают, что сегодня риск может быть оправдан. День удачен для поездок, общения, поиска вдохновения. А вечером возможны романтические моменты или даже страсть.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день — о порядке и планировании. Идеален для завершения дел, которые долго откладывали. Однако будьте осторожны с критикой и желанием поучать других — энергия 19-го лунного дня может спровоцировать конфликты. Лучше направить энергию на себя — навести порядок в документах, расставить приоритеты. Вечер благоприятен для тишины.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эта суббота, 14 июня, принесет Водолеям энергию перемен и вдохновения. Смело беритесь за новое, позвольте себе немного безумства или спонтанности. Можно побаловать себя чем-то вкусненьким или приятной покупкой. Вечер идеален для душевного разговора с близким человеком или неожиданной встречи.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День может пройти медленно, с ноткой усталости или желания сбежать от мира. Не сопротивляйтесь — сегодня лучше всего посвятить время себе. Прогулка наедине, спокойная музыка, ванна с солью — все это поможет восстановить внутреннее равновесие. Астрологи советуют избегать негатива и быть внимательными к сигналам тела.

 

Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака достигнут успеха в период с 9 по 15 июня.

Напомним, мы рассказывали, для какого знака Зодиака с 14 июня начнется белая полоса в жизни.

Также делимся с вами, кто из знаков Зодиака получит работу мечты в июне.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 14 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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