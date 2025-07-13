Гороскоп на 13 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 липня, на небі панує спадний Місяць у знаку Водолія, який дарує бажання свободи, легкості та внутрішнього оновлення. Натомість 19-та місячна доба одна з найскладніших. Вона здатна загнати у пастку негативних емоцій. День може провокувати імпульсивність, проте разом із цим дарує шанс для внутрішнього очищення та неочікуваних відкриттів. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати токсичних людей, не піддаватися негативу та залишатися чесними.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 13 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День може підкинути Овнам несподівані зустрічі або розмови, які змінять настрій. Астрологи радять бути обережними — хтось може спеціально вивести вас із рівноваги. Сьогодні корисними будуть неспішні прогулянки, душевні розмови.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці можуть відчути внутрішнє напруження. Але саме зараз слушний момент, аби пробачити собі старі помилки. День ідеально підходить для очищення простору: прибирання, ароматичні свічки, музика. Вечір обіцяє приємну несподіванку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків ця неділя — день духовного пробудження. Астрологи радять прислухатися до інтуїції: вона сьогодні як ніколи голосна. Якщо дозволите собі трохи тиші — з'явиться нова перспективна ідея.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам важливо відчути затишок. Уникайте конфліктів, особливо з родичами: день непростий і краще поберегти нерви. Займіться чимось затишним: кулінарією, фотоархівами або плануванням відпустки. Вечір потішить теплом або довірливою розмовою з близькою душею.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам варто зосередитись на внутрішньому балансі. Успіхи й можливості сьогодні — через самодисципліну. Астрологи радять присвятити час тілу — масаж, відпочинок, легка йога. Вечір принесе приємну новину або подарує відчуття задоволення від дрібниць.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Дівам ця неділя може здатися туманною: ніби все на місці, але щось "не так". Не намагайтеся контролювати ситуацію — краще відпустіть. День гарно підходить для цифрового детоксу та наведення порядку у думках. Якщо дасте собі спокій, зможете побачити головне.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви можете стати справжнім джерелом натхнення для інших. Однак не варто розпорошуватись — лишіть трохи тепла і для себе. День гарно підходить для прогулянки з коханими або друзями, легких розмов про майбутнє.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У Скорпіонів — глибокий день. Старі емоції можуть виринути неочікувано. Але не бійтеся — це час очищення. Якщо з'явиться бажання щось змінити — зробіть перший крок. Увечері — шанс на цікаву розмову або внутрішнє прозріння.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ця неділя, 13 липня, дає Стрільцям волю бути собою. Випробуйте новий маршрут для прогулянки або приготуйте щось незвичне на вечерю. Увечері — можлива зустріч або дзвінок, який зарядить позитивом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам бажано сьогодні зменшити оберти. День не для звершень, а для турботи про себе. Організм може просити відпочинку — дайте йому це. Ідеальний час для читання, догляду за тілом, внутрішньої тиші.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

13 липня Водолії отримають багато енергії. Ви будете сьогодні особливо привабливі, веселі та легкі на підйом. Увечері можлива приємна зустріч або імпульсивна витрата, яка підніме настрій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб — глибокий інтуїтивний день. Вам краще побути на самоті або у вузькому колі. Не навантажуйте себе спілкуванням. Важливо дослухатись до внутрішнього голосу — він сьогодні мудріший за будь-які поради.

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