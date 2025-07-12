Які знаки Зодіаку отримають хороші новини на вихідні, 12-13 липня — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 12 та 13 липня несуть особливу енергетику, хоч і неоднозначну. Для когось цей період принесе роздуми, сумніви та випробування, коли для інших — буде часом натхнення та яскравих емоцій. Водночас, за прогнозами астрологів, лише одному знаку Зодіаку варто чекати гарних звісток, які можуть змінити не тільки настрій, а й майбутнє.

Хто ж з представників зодіакального кола отримає фантастичні новини у ці суботу та неділю, дізнавайтеся у нашому астрологічному прогнозі.

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Знак Зодіаку, на який чекають неймовірні звістки

Головним щасливчиком вихідних астрологи називають Близнюків. Можливий дзвінок, на який ви давно чекали, лист із відповіддю або проста фраза, що моментально змінить настрій. Що можна сказати безперечно, новини будуть приємними, але неочікуваними.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Астрологи наголошують, що 12 та 13 липня Близнюкам варто також прислухатися до інтуїції та бути уважними до всього, що звучить "наче між рядків" — саме там і заховані підказки долі. Один невеликий момент може дати поштовх до великої зміни — особливо в кар'єрі чи особистому житті.

Також ці субота та неділя ідеально підходять для коротких поїздок, спонтанних зустрічей із друзями, однодумцями та близькими людьми.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку отримає неймовірний сюрприз на ці вихідні, 12-13 липня.

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