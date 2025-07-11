Які чотири знаки Зодіаку отримають особливий сюрприз на вихідні 12-13 липня 2025

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Наближаються вихідні, які, за прогнозами астрологів, будуть сповнені несподіванок, легкістю та яскравих емоцій. А чотирьом знакам Зодіаку вони ще й готують справжні сюрпризи. 12 та 13 липня на цих щасливчиків чекають події, що здатні змінити настрій, погляд на життя або підказати правильний напрям.

Яким знакам Зодіаку ці субота та неділя принесуть неймовірні сюрпризи, дізнавайтесь далі у прогнозі астрологів.

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Телець

Сюрприз, який підготували зірки Тельцям, не обов'язково буде матеріальним — швидше, символічним. На них очікують приємні несподіванки 12 та 13 липня — можлива зустріч із людиною, яка надихне або нагадає про щось важливе. Не виключені вигідні пропозиції або допомога, на яку ви не розраховували.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Для Левів готується справжній емоційний підйом. Сюрприз може бути пов'язаний із родиною або близьким колом людей. Вас приємно здивують підтримкою, словами або діями, на які ви навіть не розраховували. Астрологи наголошують: вихідні 12-13 липня — ідеальний момент, щоб знову повірити в людей і згадати, як це — отримувати увагу просто так.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіонам випаде шанс опинитися в потрібному місці у потрібний час. І хоча ви не шукаєте пригод, саме вони знайдуть вас. Можливий неочікуваний поворот у справах або навіть подарунок долі у вигляді нової ідеї чи мотивації. Не дивуйтеся, якщо вже у понеділок у вас з'явиться новий план — вихідні змінять ваш вектор.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Водолій

Для Водоліїв вихідні принесуть приємне перевтілення. Можливо, це буде зовнішній імпульс — на кшталт несподіваного запрошення або сюрпризу від друзів. А можливо, внутрішній — нове розуміння, відповідь на запит, який ви давно носите в собі. Астрологи радять дозволити собі трохи більше легкості і тоді сюрприз не забариться.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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