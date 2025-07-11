Какие четыре знака Зодиака получат особый сюрприз на выходные 12-13 июля 2025

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Приближаются выходные, которые, по прогнозам астрологов, будут полны неожиданностей, легкости и ярких эмоций. А четырем знакам Зодиака они еще и готовят настоящие сюрпризы. 12 и 13 июля этих счастливчиков ждут события, способные изменить настроение, взгляд на жизнь или подсказать правильное направление.

Каким знакам Зодиака эти суббота и воскресенье принесут невероятные сюрпризы, узнавайте далее в прогнозе астрологов.

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Знаки Зодиака, которым выходные приготовили сюрпризы

Телец

Сюрприз, который подготовили звезды Тельцам, не обязательно будет материальным — скорее, символическим. Их ожидают приятные неожиданности 12 и 13 июля — возможна встреча с человеком, который вдохновит или напомнит о чем-то важном. Не исключены выгодные предложения или помощь, на которую вы не рассчитывали.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Лев

Для Львов готовится настоящий эмоциональный подъем. Сюрприз может быть связан с семьей или близким кругом людей. Вас приятно удивят поддержкой, словами или действиями, на которые вы даже не рассчитывали. Астрологи подчеркивают: выходные 12-13 июля — идеальный момент, чтобы снова поверить в людей и вспомнить, как это — получать внимание просто так.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионам выпадет шанс оказаться в нужном месте в нужное время. И хотя вы не ищете приключений, именно они найдут вас. Возможен неожиданный поворот в делах или даже подарок судьбы в виде новой идеи или мотивации. Не удивляйтесь, если уже в понедельник у вас появится новый план — выходные изменят ваш вектор.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев выходные принесут приятное перевоплощение. Возможно, это будет внешний импульс — вроде неожиданного приглашения или сюрприза от друзей. А возможно, внутренний — новое понимание, ответ на запрос, который вы давно носите в себе. Астрологи советуют позволить себе немного больше легкости и тогда сюрприз не заставит себя ждать.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

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