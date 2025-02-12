Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 лютого, повний Місяць перебуває під впливом знака Лева. Це буде енергетично потужний день, який принесе знакам Зодіаку впевненість, прагнення до творчості та самовираження, подарує яскраві події та несподівані повороти в особистому житті й кар'єрі. Астрологи підкреслюють, це буде найкращий час, щоб позбутися всього, що більше не приносить радості та користі. Проте слід уникати надмірної емоційності та імпульсивності, щоб не зруйнувати важливі стосунки та плани.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 12 лютого.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні опиняться у центрі уваги. Повний Місяць зарядить цей знак Зодіаку впевненістю, тож це буде вдалий час для старту творчих проєктів і прояву лідерських якостей. У стосунках варто бути більш відкритими — щирість допоможе зміцнити зв'язок із близькими. Водночас слід бути обережними з фінансами: спонтанні покупки можуть виявитися марними.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Інтуїція Тельців сьогодні буде особливо сильною. Зверніть увагу на підказки долі: можливі цікаві знайомства або несподівані пропозиції. Це вдалий день для спілкування та планування майбутнього. У коханні варто бути терплячими — гармонія прийде через довіру. Увечері приділіть час собі: спокійна прогулянка допоможе впорядкувати думки.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам слід готуватися до насиченого на події та емоції дня. Спілкування з колегами чи друзями може принести важливі новини. Крім того, ця повня спонукатиме до сміливих рішень, особливо у сфері кар'єри. У фінансових питаннях будьте уважні — можливі як несподівані прибутки, так і витрати. Увечері варто присвятити час творчості або відпочинку.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні важливо звернути увагу на свої емоції. Повний Місяць 12 лютого може зробити вас більш чутливими, тому не поспішайте з висновками. Вдалий день для роботи над собою та спілкування з близькими. У сфері фінансів можливі приємні сюрпризи. У коханні варто бути відкритими — це допоможе уникнути непорозумінь.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Всесвіт дарує вам шанс проявити себе у всій красі. Будьте сміливими, приймайте важливі рішення та не бійтеся діяти. Ваші старання у роботі можуть принести довгоочікуваний результат. В особистому житті — час для романтичних пригод і яскравих емоцій.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви сьогодні зможуть впоратися із завданнями будь-якої складності. Головне — не сумніватися у своїх силах та керуватися логікою, а не емоціями. У фінансовій сфері можливі вдалі рішення, однак не поспішайте з великими покупками або укладанням важливих угод. Варто все добре обміркувати. В особистих справах не варто нав'язувати свої думки — прислухайтеся до партнера.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятливий для комунікації та нових знайомств. Повний Місяць заряджає вас енергією, а це означає, що ви зможете легко знайти спільну мову з оточенням. В роботі можливі цікаві перспективи, не бійтеся проявити ініціативу. Увечері приділіть час відпочинку — ваш організм потребує перезавантаження.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони отримають неймовірно загострену інтуїцію. Тож цей день стане вдалим для прийняття рішень, які можуть змінити життя. Не бійтеся йти за покликом серця — Всесвіт підтримує вас. У сфері фінансів можливі приємні несподіванки. В особистому житті варто бути чесними — це допоможе уникнути непорозумінь.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців цей день стане часом відкриттів. Повня спонукатиме вас до глибоких роздумів і нових ідей. Не бійтеся експериментувати — це допоможе вам знайти нестандартні рішення. У коханні можливі приємні сюрпризи, а от у фінансових питаннях варто бути обережними.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця повня 12 лютого підштовхне Козерогів до роздумів про майбутнє. Можна зайнятися плануванням. Робота принесе задоволення, якщо ви зосередитеся на важливих деталях. У фінансових питаннях можливі приємні новини. В особистому житті на вас чекає гармонія.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день принесе несподівані можливості Водоліям. Повня у Леві заряджає вас енергією, тож не бійтеся діяти. У роботі можливі нові пропозиції, які варто розглянути. У фінансах будьте уважні, не поспішайте з великими витратами. В особистому житті можливі приємні несподіванки.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Повний Місяць спонукатиме Риб до глибоких роздумів і аналізу минулого. У роботі варто бути уважними до деталей, адже саме вони визначать результат. У коханні важливо бути відкритими — щирість допоможе зміцнити ваші стосунки. Увечері приділіть час собі — це допоможе знайти внутрішній баланс.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку слід бути обережними у цю повню 12 лютого.

Нагадаємо, також ми писали, якому знаку Зодіаку неймовірно пощастить у цей повний Місяць 12 лютого.