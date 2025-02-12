Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 февраля, полная Луна находится под влиянием знака Льва. Это будет энергетически мощный день, который принесет знакам Зодиака уверенность, стремление к творчеству и самовыражению, подарит яркие события и неожиданные повороты в личной жизни и карьере. Астрологи подчеркивают, это будет лучшее время, чтобы избавиться от всего, что больше не приносит радости и пользы. Однако следует избегать чрезмерной эмоциональности и импульсивности, чтобы не разрушить важные отношения и планы.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 12 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня окажутся в центре внимания. Полнолуние зарядит этот знак Зодиака уверенностью, так что это будет удачное время для старта творческих проектов и проявления лидерских качеств. В отношениях стоит быть более открытыми — искренность поможет укрепить связь с близкими. В то же время следует быть осторожными с финансами: спонтанные покупки могут оказаться напрасными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Интуиция Тельцов сегодня будет особенно сильной. Обратите внимание на подсказки судьбы: возможны интересные знакомства или неожиданные предложения. Это удачный день для общения и планирования будущего. В любви стоит быть терпеливыми — гармония придет через доверие. Вечером уделите время себе: спокойная прогулка поможет упорядочить мысли.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует готовиться к насыщенному на события и эмоции дню. Общение с коллегами или друзьями может принести важные новости. Кроме того, это полнолуние будет побуждать к смелым решениям, особенно в сфере карьеры. В финансовых вопросах будьте внимательны — возможны как неожиданные прибыли, так и расходы. Вечером стоит посвятить время творчеству или отдыху.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня важно обратить внимание на свои эмоции. Полнолуние 12 февраля может сделать вас более чувствительными, поэтому не спешите с выводами. Удачный день для работы над собой и общения с близкими. В сфере финансов возможны приятные сюрпризы. В любви стоит быть открытыми — это поможет избежать недоразумений.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вселенная дарит вам шанс проявить себя во всей красе. Будьте смелыми, принимайте важные решения и не бойтесь действовать. Ваши старания в работе могут принести долгожданный результат. В личной жизни — время для романтических приключений и ярких эмоций.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы сегодня смогут справиться с задачами любой сложности. Главное — не сомневаться в своих силах и руководствоваться логикой, а не эмоциями. В финансовой сфере возможны удачные решения, однако не спешите с крупными покупками или заключением важных сделок. Стоит все хорошо обдумать. В личных делах не стоит навязывать свои мысли — прислушивайтесь к партнеру.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День благоприятен для коммуникации и новых знакомств. Полнолуние заряжает вас энергией, а это значит, что вы сможете легко найти общий язык с окружающими. В работе возможны интересные перспективы, не бойтесь проявить инициативу. Вечером уделите время отдыху — ваш организм нуждается в перезагрузке.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы получат невероятно обостренную интуицию. Поэтому этот день станет удачным для принятия решений, которые могут изменить жизнь. Не бойтесь идти по зову сердца — Вселенная поддерживает вас. В сфере финансов возможны приятные неожиданности. В личной жизни стоит быть честными — это поможет избежать недоразумений.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов этот день станет временем открытий. Полнолуние будет побуждать вас к глубоким размышлениям и новым идеям. Не бойтесь экспериментировать — это поможет вам найти нестандартные решения. В любви возможны приятные сюрпризы, а вот в финансовых вопросах стоит быть осторожными.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это полнолуние 12 февраля подтолкнет Козерогов к размышлениям о будущем. Можно заняться планированием. Работа принесет удовольствие, если вы сосредоточитесь на важных деталях. В финансовых вопросах возможны приятные новости. В личной жизни вас ждет гармония.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день принесет неожиданные возможности Водолеям. Полнолуние во Льве заряжает вас энергией, так что не бойтесь действовать. В работе возможны новые предложения, которые стоит рассмотреть. В финансах будьте внимательны, не спешите с большими тратами. В личной жизни возможны приятные неожиданности.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Полнолуние будет побуждать Рыб к глубоким размышлениям и анализу прошлого. В работе стоит быть внимательными к деталям, ведь именно они определят результат. В любви важно быть открытыми — искренность поможет укрепить ваши отношения. Вечером уделите время себе — это поможет обрести внутренний баланс.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака следует быть осторожными в это полнолуние 12 февраля.

Напомним, также мы писали, какому знаку Зодиака невероятно повезет в это полнолуние 12 февраля.