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Головна Свята Гороскоп на 12 липня — кому зі знаків Зодіаку чекати на натхнення

Гороскоп на 12 липня — кому зі знаків Зодіаку чекати на натхнення

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 04:45
Гороскоп на 12 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 липня, спадний Місяць у знаку Водолія та 18-та місячна доба створюють доволі непросту енергетику. Астрологи радять усім знакам Зодіаку уникати важливих рішень, не впадати в апатію і не лінуватися. Натомість день може принести ноти свободи, несподіваних емоцій, натхнення та бажання діяти нестандартно. Це гарний час для дружніх зустрічей, прогулянок, невеличких покупок для душі. Добре вдаються будь-які експерименти.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 12 липня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 12 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

День обіцяє Овнам несподівані новини, які можуть змінити плани. Сприятливий час для зустрічей із друзями — саме у дружньому колі ви відчуєте себе на своєму місці. Увечері варто прислухатися до інтуїції: вона дасть вас точну відповідь.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні астрологи радять Тельцям зосередитися на здоров'ї — як фізичному, так і емоційному. Можлива млявість, тож не перевантажуйте себе. Краще оберіть спокійну прогулянку або просто відпочинок у родинному колі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Саме Близнюкам субота, 12 липня, принесе найбільше натхнення. Цей день стане вдалим для творчості, несподіваних ідей і цікавих рішень. Прислухайтеся до себе — зараз добре починати навіть те, що раніше здавалося ризикованим. А ввечері чекайте приємного сюрпризу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні на перший план вийдуть стосунки. Не виключено, що хтось з близьких відкриє перед вами нову сторону своєї душі. Уникайте надмірної емоційності. Увечері гарно зайнятися кулінарією чи влаштувати романтичну вечерю.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вдалий день для домашніх справ і часу з родиною. Хоча вам і хочеться більше простору та свободи, рідні сьогодні потребують вашої уваги. Астрологи радять приділити час щирим розмовам, душевному відпочинку та перегляду улюбленого фільму.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні зірки сприяють змінам у звичному розкладі. Якщо щось давно хотіли спробувати — саме час. Уникайте критики інших: навколишній світ цього дня дуже чутливий до оцінок. Вечір принесе приємну розмову або запрошення, яке не варто відхиляти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День для любові й натхнення. Якщо у вас є кохана людина — проведіть разом романтичний вечір. А якщо ні — не виключено, що субота принесе цікаве знайомство. Дозвольте собі мрію, яка торкнеться серця.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Не варто ігнорувати сигнали тіла — відпочинок зараз на часі. Субота створена для перезавантаження: легкі вправи, прогулянка, медитація, читання. Увечері можливе щось особливе. 

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День сповнений драйву та енергії. Можна вирушати на природу, зустрічатися з компанією однодумців чи навіть планувати мандрівку. Астрологи радять не стримувати бажання бути щасливими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні захочеться побути на самоті — це нормально. Але важливо не ізолюватися повністю. Субота ідеально підходить для наведення ладу — як удома, так і в голові. Увечері з'явиться думка, яка дасть поштовх до змін.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам захочеться втекти від рутини й звичних справ — це найкращий вибір. Зірки підтримують усі неординарні ідеї та незвичні маршрути. Субота сприятлива для спонтанних рішень. Та пам'ятайте, хоч енергії багато, але вона нестабільна — можливі перепади настрою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні можливе відчуття, що світ дивиться на вас як у дзеркало. Усе, що ви отримаєте, буде результатом вашого ставлення. Не варто замикатися — субота подарує важливу розмову або неочікуване зізнання. Увечері дозвольте собі мріяти, щоб наблизитися до мети.

Раніше ми розповідали, якому знаку Зодіаку чекати на неймовірну удачу на вихідні, 12-13 липня.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку отримають незабутній сюрприз на ці вихідні.

Також пропонуємо вам дізнатися, яким знакам Зодіаку липень 2025 року подарує справжнє щастя.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 12 липня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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