Гороскоп на 12 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 липня, спадний Місяць у знаку Водолія та 18-та місячна доба створюють доволі непросту енергетику. Астрологи радять усім знакам Зодіаку уникати важливих рішень, не впадати в апатію і не лінуватися. Натомість день може принести ноти свободи, несподіваних емоцій, натхнення та бажання діяти нестандартно. Це гарний час для дружніх зустрічей, прогулянок, невеличких покупок для душі. Добре вдаються будь-які експерименти.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 12 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День обіцяє Овнам несподівані новини, які можуть змінити плани. Сприятливий час для зустрічей із друзями — саме у дружньому колі ви відчуєте себе на своєму місці. Увечері варто прислухатися до інтуїції: вона дасть вас точну відповідь.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні астрологи радять Тельцям зосередитися на здоров'ї — як фізичному, так і емоційному. Можлива млявість, тож не перевантажуйте себе. Краще оберіть спокійну прогулянку або просто відпочинок у родинному колі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Саме Близнюкам субота, 12 липня, принесе найбільше натхнення. Цей день стане вдалим для творчості, несподіваних ідей і цікавих рішень. Прислухайтеся до себе — зараз добре починати навіть те, що раніше здавалося ризикованим. А ввечері чекайте приємного сюрпризу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні на перший план вийдуть стосунки. Не виключено, що хтось з близьких відкриє перед вами нову сторону своєї душі. Уникайте надмірної емоційності. Увечері гарно зайнятися кулінарією чи влаштувати романтичну вечерю.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Вдалий день для домашніх справ і часу з родиною. Хоча вам і хочеться більше простору та свободи, рідні сьогодні потребують вашої уваги. Астрологи радять приділити час щирим розмовам, душевному відпочинку та перегляду улюбленого фільму.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні зірки сприяють змінам у звичному розкладі. Якщо щось давно хотіли спробувати — саме час. Уникайте критики інших: навколишній світ цього дня дуже чутливий до оцінок. Вечір принесе приємну розмову або запрошення, яке не варто відхиляти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День для любові й натхнення. Якщо у вас є кохана людина — проведіть разом романтичний вечір. А якщо ні — не виключено, що субота принесе цікаве знайомство. Дозвольте собі мрію, яка торкнеться серця.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Не варто ігнорувати сигнали тіла — відпочинок зараз на часі. Субота створена для перезавантаження: легкі вправи, прогулянка, медитація, читання. Увечері можливе щось особливе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День сповнений драйву та енергії. Можна вирушати на природу, зустрічатися з компанією однодумців чи навіть планувати мандрівку. Астрологи радять не стримувати бажання бути щасливими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні захочеться побути на самоті — це нормально. Але важливо не ізолюватися повністю. Субота ідеально підходить для наведення ладу — як удома, так і в голові. Увечері з'явиться думка, яка дасть поштовх до змін.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам захочеться втекти від рутини й звичних справ — це найкращий вибір. Зірки підтримують усі неординарні ідеї та незвичні маршрути. Субота сприятлива для спонтанних рішень. Та пам'ятайте, хоч енергії багато, але вона нестабільна — можливі перепади настрою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні можливе відчуття, що світ дивиться на вас як у дзеркало. Усе, що ви отримаєте, буде результатом вашого ставлення. Не варто замикатися — субота подарує важливу розмову або неочікуване зізнання. Увечері дозвольте собі мріяти, щоб наблизитися до мети.

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