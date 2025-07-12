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Главная Праздники Гороскоп на 12 июля — кому из знаков Зодиака ждать вдохновения

Гороскоп на 12 июля — кому из знаков Зодиака ждать вдохновения

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Дата публикации 12 июля 2025 04:45
Гороскоп на 12 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 июля, убывающая Луна в знаке Водолея и 18-е лунные сутки создают довольно непростую энергетику. Астрологи советуют всем знакам Зодиака избегать важных решений, не впадать в апатию и не лениться. Зато день может принести ноты свободы, неожиданных эмоций, вдохновения и желание действовать нестандартно. Это хорошее время для дружеских встреч, прогулок, небольших покупок для души. Хорошо удаются любые эксперименты.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 12 июля.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 12 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает Овнам неожиданные новости, которые могут изменить планы. Благоприятное время для встреч с друзьями — именно в дружеском кругу вы почувствуете себя на своем месте. Вечером стоит прислушаться к интуиции: она даст вам точный ответ.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня астрологи советуют Тельцам сосредоточиться на здоровье — как физическом, так и эмоциональном. Возможна вялость, поэтому не перегружайте себя. Лучше выберите спокойную прогулку или просто отдых в семейном кругу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Именно Близнецам суббота, 12 июля, принесет больше всего вдохновения. Этот день станет удачным для творчества, неожиданных идей и интересных решений. Прислушайтесь к себе — сейчас хорошо начинать даже то, что раньше казалось рискованным. А вечером ждите приятного сюрприза.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня на первый план выйдут отношения. Не исключено, что кто-то из близких откроет перед вами новую сторону своей души. Избегайте чрезмерной эмоциональности. Вечером хорошо заняться кулинарией или устроить романтический ужин.

Лев (23 июля — 21 августа)

Удачный день для домашних дел и времени с семьей. Хотя вам и хочется больше пространства и свободы, родные сегодня нуждаются в вашем внимании. Астрологи советуют уделить время искренним разговорам, душевному отдыху и просмотру любимого фильма.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня звезды способствуют изменениям в привычном расписании. Если что-то давно хотели попробовать — самое время. Избегайте критики других: окружающий мир в этот день очень чувствителен к оценкам. Вечер принесет приятный разговор или приглашение, которое не стоит отклонять.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День для любви и вдохновения. Если у вас есть любимый человек — проведите вместе романтический вечер. А если нет — не исключено, что суббота принесет интересное знакомство. Позвольте себе мечту, которая коснется сердца.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не стоит игнорировать сигналы тела — отдых сейчас самое время. Суббота создана для перезагрузки: легкие упражнения, прогулка, медитация, чтение. Вечером возможно что-то особенное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День полон драйва и энергии. Можно отправляться на природу, встречаться с компанией единомышленников или даже планировать путешествие. Астрологи советуют не сдерживать желание быть счастливыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня захочется побыть в одиночестве — это нормально. Но важно не изолироваться полностью. Суббота идеально подходит для наведения порядка — как дома, так и в голове. Вечером появится мысль, которая даст толчок к переменам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам захочется убежать от рутины и привычных дел — это лучший выбор. Звезды поддерживают все неординарные идеи и необычные маршруты. Суббота благоприятна для спонтанных решений. Но помните, хоть энергии много, но она нестабильна — возможны перепады настроения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня возможно ощущение, что мир смотрит на вас как в зеркало. Все, что вы получите, будет результатом вашего отношения. Не стоит замыкаться — суббота подарит важный разговор или неожиданное признание. Вечером позвольте себе мечтать, чтобы приблизиться к цели.

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака ждать невероятной удачи на выходные, 12-13 июля.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака получат незабываемый сюрприз на эти выходные.

Также предлагаем вам узнать, каким знакам Зодиака июль 2025 года подарит настоящее счастье.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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