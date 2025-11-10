Гороскоп на сьогодні, 10 листопада 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 10 листопада, відкриває тиждень потужною енергетикою 21-ї місячної доби, яка спонукає до командної роботи, професійних рішень і глибокого самоаналізу. Водночас спадний Місяць у Раку загострює емоційність, тому кожному знаку Зодіаку важливо берегти спокій і не реагувати на події імпульсивно. Як наголошують астрологи, у цей день можна закладати основи великих змін, але без поспіху — головне слухати серце і діяти з любов'ю до себе.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 10 листопада.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 10 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок стане для вас випробуванням на терпіння. Астрологи радять не сперечатися на роботі — енергію краще спрямувати на вирішення старих, але важливих справ.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте внутрішній підйом і бажання діяти. Успіх можливий там, де ви проявите наполегливість і щирість у намірах.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День вимагатиме уваги до деталей — дрібниці можуть вирішити більше, ніж здається. Не поспішайте з висновками, особливо у фінансових питаннях.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія Місяця підсилює вашу чутливість — ви легко сприйматимете настрій інших. Варто провести вечір у комфорті, серед близьких або у тиші.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Успіх цього дня залежить від уміння стримувати емоції. Астрологи радять діяти впевнено, але без демонстрації сили — м'якість дасть кращий результат.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День сприятливий для планування кар'єрних кроків. Не бійтеся думати масштабно — настав час побачити свою мету з висоти.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можливі зміни в настрої, несподівані новини або події. Зберігайте рівновагу й не піддавайтеся чужим впливам — це дозволить ухвалити вірне рішення.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви відчуєте внутрішню силу та натхнення, але не варто діяти імпульсивно. Краще направити енергію в творчість чи фізичну активність.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День відкриє нові можливості у сфері кар'єри або навчання. Важливо не відкладати розмови, які давно мали відбутися.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Місячна енергія спонукає до роздумів про майбутнє. Варто прислухатися до інтуїції — вона сьогодні особливо точна.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

10 листопада ви можете відчути внутрішній опір або сумніви. Астрологи радять не приймати серйозних рішень — час краще присвятити плануванню.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей понеділок сприятливий для відновлення гармонії у стосунках. Навчіться говорити щиро, але м'яко — саме це допоможе зміцнити зв'язки.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

