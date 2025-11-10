Відео
Головна Свята Гороскоп на 10 листопада: Терезам — несподіванки, Рибам — сумніви

Гороскоп на 10 листопада: Терезам — несподіванки, Рибам — сумніви

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 01:09
Оновлено: 00:07
Гороскоп на сьогодні, 10 листопада 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 10 листопада, відкриває тиждень потужною енергетикою 21-ї місячної доби, яка спонукає до командної роботи, професійних рішень і глибокого самоаналізу. Водночас спадний Місяць у Раку загострює емоційність, тому кожному знаку Зодіаку важливо берегти спокій і не реагувати на події імпульсивно. Як наголошують астрологи, у цей день можна закладати основи великих змін, але без поспіху — головне слухати серце і діяти з любов'ю до себе.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 10 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок стане для вас випробуванням на терпіння. Астрологи радять не сперечатися на роботі — енергію краще спрямувати на вирішення старих, але важливих справ.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com
Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте внутрішній підйом і бажання діяти. Успіх можливий там, де ви проявите наполегливість і щирість у намірах.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com
Близнюки (22 травня — 21 червня)

День вимагатиме уваги до деталей — дрібниці можуть вирішити більше, ніж здається. Не поспішайте з висновками, особливо у фінансових питаннях.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com
Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія Місяця підсилює вашу чутливість — ви легко сприйматимете настрій інших. Варто провести вечір у комфорті, серед близьких або у тиші.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 липня — 21 серпня)

Успіх цього дня залежить від уміння стримувати емоції. Астрологи радять діяти впевнено, але без демонстрації сили — м'якість дасть кращий результат.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com
Діва (22 серпня — 23 вересня)

День сприятливий для планування кар'єрних кроків. Не бійтеся думати масштабно — настав час побачити свою мету з висоти.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com
Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можливі зміни в настрої, несподівані новини або події. Зберігайте рівновагу й не піддавайтеся чужим впливам — це дозволить ухвалити вірне рішення.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви відчуєте внутрішню силу та натхнення, але не варто діяти імпульсивно. Краще направити енергію в творчість чи фізичну активність.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День відкриє нові можливості у сфері кар'єри або навчання. Важливо не відкладати розмови, які давно мали відбутися.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com
Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Місячна енергія спонукає до роздумів про майбутнє. Варто прислухатися до інтуїції — вона сьогодні особливо точна.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com
Водолій (20 січня — 18 лютого)

10 листопада ви можете відчути внутрішній опір або сумніви. Астрологи радять не приймати серйозних рішень — час краще присвятити плануванню.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com
Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей понеділок сприятливий для відновлення гармонії у стосунках. Навчіться говорити щиро, але м'яко — саме це допоможе зміцнити зв'язки.

 

Гороскоп на 10 листопада 2025 для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку астрологи радять зупинитися та попіклуватися про себе у листопаді.

Для яких знаків Зодіаку листопад стане часом романтики.

Які знаки Зодіаку досягнуть великих цілей до кінця 2025 року.

Кому астрологи прогнозують фінансовий успіх до кінця цього року.

Яким знакам Зодіаку пощастить знайти істинне призначення у 2026 році.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 10 листопада
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
