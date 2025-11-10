Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Понедельник, 10 ноября, открывает неделю мощной энергетикой 21-х лунных суток, которые побуждает к командной работе, профессиональным решениям и глубокому самоанализу. В то же время убывающая Луна в Раке обостряет эмоциональность, поэтому каждому знаку Зодиака важно беречь спокойствие и не реагировать на события импульсивно. Как отмечают астрологи, в этот день можно закладывать основы больших изменений, но без спешки — главное слушать сердце и действовать с любовью к себе.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 10 ноября.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 10 ноября:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Понедельник станет для вас испытанием на терпение. Астрологи советуют не спорить на работе — энергию лучше направить на решение старых, но важных дел.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете внутренний подъем и желание действовать. Успех возможен там, где вы проявите настойчивость и искренность в намерениях.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День потребует внимания к деталям — мелочи могут решить больше, чем кажется. Не спешите с выводами, особенно в финансовых вопросах.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия Луны усиливает вашу чувствительность — вы легко будете воспринимать настроение других. Стоит провести вечер в комфорте, среди близких или в тишине.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Успех этого дня зависит от умения сдерживать эмоции. Астрологи советуют действовать уверенно, но без демонстрации силы — мягкость даст лучший результат.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День благоприятен для планирования карьерных шагов. Не бойтесь думать масштабно — пришло время увидеть свою цель с высоты.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможны перемены в настроении, неожиданные новости или события. Сохраняйте равновесие и не поддавайтесь чужим влияниям — это позволит принять верное решение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы почувствуете внутреннюю силу и вдохновение, но не стоит действовать импульсивно. Лучше направить энергию в творчество или физическую активность.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День откроет новые возможности в сфере карьеры или обучения. Важно не откладывать разговоры, которые давно должны были состояться.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Лунная энергия побуждает к размышлениям о будущем. Стоит прислушаться к интуиции — она сегодня особенно точна.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

10 ноября вы можете почувствовать внутреннее сопротивление или сомнения. Астрологи советуют не принимать серьезных решений — время лучше посвятить планированию.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот понедельник благоприятен для восстановления гармонии в отношениях. Научитесь говорить искренне, но мягко — именно это поможет укрепить связи.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Также делимся другими прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака астрологи советуют остановиться и позаботиться о себе в ноябре.

Для каких знаков Зодиака ноябрь станет временем романтики.

Какие знаки Зодиака достигнут больших целей до конца 2025 года.

Кому астрологи прогнозируют финансовый успех до конца этого года.

Каким знакам Зодиака повезет найти истинное предназначение в 2026 году.