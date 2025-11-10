Видео
Видео

Гороскоп на 10 ноября: Весам — неожиданности, Рыбам — сомнения

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 01:09
обновлено: 00:07
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Понедельник, 10 ноября, открывает неделю мощной энергетикой 21-х лунных суток, которые побуждает к командной работе, профессиональным решениям и глубокому самоанализу. В то же время убывающая Луна в Раке обостряет эмоциональность, поэтому каждому знаку Зодиака важно беречь спокойствие и не реагировать на события импульсивно. Как отмечают астрологи, в этот день можно закладывать основы больших изменений, но без спешки — главное слушать сердце и действовать с любовью к себе.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 10 ноября.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 10 ноября:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Понедельник станет для вас испытанием на терпение. Астрологи советуют не спорить на работе — энергию лучше направить на решение старых, но важных дел.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com
Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете внутренний подъем и желание действовать. Успех возможен там, где вы проявите настойчивость и искренность в намерениях.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Близнецы (22 мая — 21 июня)

День потребует внимания к деталям — мелочи могут решить больше, чем кажется. Не спешите с выводами, особенно в финансовых вопросах.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия Луны усиливает вашу чувствительность — вы легко будете воспринимать настроение других. Стоит провести вечер в комфорте, среди близких или в тишине.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 июля — 21 августа)

Успех этого дня зависит от умения сдерживать эмоции. Астрологи советуют действовать уверенно, но без демонстрации силы — мягкость даст лучший результат.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Дева (22 августа — 23 сентября)

День благоприятен для планирования карьерных шагов. Не бойтесь думать масштабно — пришло время увидеть свою цель с высоты.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможны перемены в настроении, неожиданные новости или события. Сохраняйте равновесие и не поддавайтесь чужим влияниям — это позволит принять верное решение.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com
Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы почувствуете внутреннюю силу и вдохновение, но не стоит действовать импульсивно. Лучше направить энергию в творчество или физическую активность.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День откроет новые возможности в сфере карьеры или обучения. Важно не откладывать разговоры, которые давно должны были состояться.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Козерог (22 декабря — 19 января)

Лунная энергия побуждает к размышлениям о будущем. Стоит прислушаться к интуиции — она сегодня особенно точна.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com
Водолей (20 января — 18 февраля)

10 ноября вы можете почувствовать внутреннее сопротивление или сомнения. Астрологи советуют не принимать серьезных решений — время лучше посвятить планированию.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот понедельник благоприятен для восстановления гармонии в отношениях. Научитесь говорить искренне, но мягко — именно это поможет укрепить связи.

 

Гороскоп на 10 ноября 2025 для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
