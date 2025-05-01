Гороскоп на сьогодні, 1 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 травня, Місяць зростає в емоційному знаку Рака, роблячи нас вразливими та надто мрійливими. А п'ята місячна доба приносить спокуси, інформаційний шум і дрібні негаразди. Відчуття внутрішньої напруги та потреба в затишку можуть затьмарити важливі події. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати ризиків та сконцентруватися на тому, що вже розпочато. Це гарний день, аби навести лад у душі, в голові й, можливо, на поличках. А ще — помітити, хто поряд із вами справжній союзник, а хто лише тягне енергію.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 1 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Попри достатню кількість енергії робота сьогодні йтиме повільно, а настрій буде нестабільний. Можливі роздратування та суперечки. Але важливо тримати емоції під контролем, як і сказане. Увечері краще уникати гучних компаній — тиша й домашній комфорт принесуть вам відчуття рівноваги.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей четвер підготував Тельцям приємні новини, особливо у сфері кар'єри. Проте будьте обережні з інформацією — хтось може свідомо чи несвідомо ввести вас в оману. Вечір сприятливий для романтики. Зустріч з коханою людиною додасть тепла й сенсу всьому дню.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки можуть бути незібраними та розсіяними. Астрологи попереджають, бажання зробити все й одразу може зіграти з вами злий жарт. Варто зосередитися на чомусь одному. Важливі документи краще перевірити тричі. Ввечері виділіть час на себе, розслабтеся, подивіться цікавий фільм та випийте улюблений напій.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Раки будуть надзвичайно емоційними та чутливими. Будь-яке різке слово може вразити вас ніби стріла в серце. Але астрологи закликають не драматизувати. Робота цього дня буде звичною. А вечір чудово підходить для внутрішніх практик: медитація, тиша, творчість. Саме це дасть вам спокій і ресурс.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вам буде складно проявити свою лідерську натуру. Усе немов гальмує, а люди — не слухають. Але це тимчасово. Зосередьтесь на дрібницях, розберіться з рутиною. Ввечері можна розраховувати на романтичну зустріч або навіть пристрасний флірт.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

У цей четвер, 1 травня, Діви поринуть у робочу рутину, яка забере максимум часу та уваги. Проте астрологи рекомендують не перевантажувати себе й берегти енергію. Варто також прислухатися до сигналів тіла — час подбати про здоров'я. Вечір — ідеальний момент для приготування чогось смачного вдома.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Робочий день буде звичайним, але з натяками на майбутні зміни — уважно слухайте, що говорять між рядків. Астрологи радять не приймати жодних важливих рішень, особливо у фінансовій сфері. Сьогодні краще уникати конфліктів, навіть якщо здається, що "треба сказати правду". Увечері на вас чекають книги, музика або щира розмова з тим, хто розуміє.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День сповнений натхнення — головне, не загубитися у власних переживаннях. Ви сьогодні особливо привабливі, харизма на максимумі. Можливі нові знайомства, що почнуться несподівано. Увечері можливе романтичне продовження або ж глибоке усвідомлення чогось важливого про себе.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей четвер, 1 травня, не для ризиків і великих проривів. Все складатиметься трохи інакше, ніж ви планували. Особливо обережно поставтесь до фінансових рішень. Увечері може з'явитися відчуття втоми — відпочиньте, вимкніть телефон і просто побудьте у тиші.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На роботі — шанс проявити себе, особливо якщо вдасться тримати емоції під контролем. День сприяє укладанню угод, завершенню справ. Але вдома можуть виникати напруження: близькі захочуть більше вашої уваги. Увечері оберіть затишок і підтримку, а не суперечки.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Водоліям бракуватиме бадьорості. Не варто планувати важливих зустрічей чи обговорень. Краще зайнятися тим, що не потребує серйозних рішень. Увечері ви отримаєте чудову можливість повернутися до старого хобі або просто прогулятися, слухаючи улюблену музику.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День обіцяє натхнення й чуттєвість. Ваші емоції — глибокі, як океан, і можуть або окрилити, або втопити. Якщо направите їх у творчість або допомогу іншим — отримаєте справжнє задоволення. Увечері можливі романтичні несподіванки — дозвольте собі бути відкритими для кохання.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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