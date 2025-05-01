Гороскоп на сегодня, 1 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 мая, Луна растет в эмоциональном знаке Рака, делая нас уязвимыми и слишком мечтательными. А пятые лунные сутки приносят соблазны, информационный шум и мелкие неурядицы. Ощущение внутреннего напряжения и потребность в уюте могут затмить важные события. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать рисков и сконцентрироваться на том, что уже начато. Это хороший день, чтобы навести порядок в душе, в голове и, возможно, на полках. А еще — заметить, кто рядом с вами настоящий союзник, а кто только тянет энергию.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 1 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Несмотря на достаточное количество энергии работа сегодня будет идти медленно, а настроение будет нестабильным. Возможны раздражения и споры. Но важно держать эмоции под контролем, как и сказанное. Вечером лучше избегать шумных компаний — тишина и домашний комфорт принесут вам ощущение равновесия.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот четверг подготовил Тельцам приятные новости, особенно в сфере карьеры. Однако будьте осторожны с информацией — кто-то может сознательно или бессознательно ввести вас в заблуждение. Вечер благоприятен для романтики. Встреча с любимым человеком придаст тепла и смысла всему дню.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы могут быть несобранными и рассеянными. Астрологи предупреждают, желание сделать все и сразу может сыграть с вами злую шутку. Стоит сосредоточиться на чем-то одном. Важные документы лучше проверить трижды. Вечером выделите время на себя, расслабьтесь, посмотрите интересный фильм и выпейте любимый напиток.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки будут чрезвычайно эмоциональными и чувствительными. Любое резкое слово может поразить вас будто стрела в сердце. Но астрологи призывают не драматизировать. Работа в этот день будет привычной. А вечер прекрасно подходит для внутренних практик: медитация, тишина, творчество. Именно это даст вам спокойствие и ресурс.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вам будет сложно проявить свою лидерскую натуру. Все словно тормозит, а люди — не слушают. Но это временно. Сосредоточьтесь на мелочах, разберитесь с рутиной. Вечером можно рассчитывать на романтическую встречу или даже страстный флирт.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

В этот четверг, 1 мая, Девы погрузятся в рабочую рутину, которая заберет максимум времени и внимания. Однако астрологи рекомендуют не перегружать себя и беречь энергию. Стоит также прислушаться к сигналам тела — время позаботиться о здоровье. Вечер — идеальный момент для приготовления чего-то вкусного дома.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Рабочий день будет обычным, но с намеками на будущие перемены — внимательно слушайте, что говорят между строк. Астрологи советуют не принимать никаких важных решений, особенно в финансовой сфере. Сегодня лучше избегать конфликтов, даже если кажется, что "надо сказать правду". Вечером вас ждут книги, музыка или искренний разговор с тем, кто понимает.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

День полон вдохновения — главное, не потеряться в собственных переживаниях. Вы сегодня особенно привлекательны, харизма на максимуме. Возможны новые знакомства, которые начнутся неожиданно. Вечером возможно романтическое продолжение или же глубокое осознание чего-то важного о себе.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот четверг, 1 мая, не для рисков и больших прорывов. Все будет складываться немного иначе, чем вы планировали. Особенно осторожно отнеситесь к финансовым решениям. Вечером может появиться чувство усталости — отдохните, выключите телефон и просто побудьте в тишине.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

На работе — шанс проявить себя, особенно если удастся держать эмоции под контролем. День способствует заключению сделок, завершению дел. Но дома могут возникать напряжения: близкие захотят больше вашего внимания. Вечером выберите уют и поддержку, а не споры.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеям будет не хватать бодрости. Не стоит планировать важных встреч или обсуждений. Лучше заняться тем, что не требует серьезных решений. Вечером вы получите прекрасную возможность вернуться к старому хобби или просто прогуляться, слушая любимую музыку.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День обещает вдохновение и чувственность. Ваши эмоции — глубокие, как океан, и могут либо окрылить, либо утопить. Если направите их в творчество или помощь другим — получите настоящее удовольствие. Вечером возможны романтические неожиданности — позвольте себе быть открытыми для любви.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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