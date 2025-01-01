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Гороскоп на 1 січня: Левам — щастя в шлюбі, Овнам — фінанси

1 січня 2025 05:00
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2025 року, для всіх знаків зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для усіх знаків Зодіаку на 1 січня 2025 року. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

У Новий рік зірки приносять нові можливості й виклики. 1 січня — ідеальний день для роздумів про майбутнє, планування та початку щасливого й успішного року.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи для кожного знака Зодіаку.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цей день подарує вам натхнення на нові починання. Ви нарешті отримаєте назад усі бори та почнете 2025 з фінансової стабільності. Ваша енергія допоможе розпочати рік активно, але не поспішайте — продумуйте свої кроки. Зустріч із друзями або родиною подарує вам заряд позитиву.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Перша доба нового року сприятлива для домашніх справ. Зосередьтеся на створенні затишку та гармонії в оселі. Також час подбати про фінансові плани на рік — сьогодні ви зможете знайти вигідні рішення та отримати значні прибутки, якщо будете інвестувати на довгостроковій основі.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви відчуєте бажання ділитися своїми ідеями та творчістю. Використайте цей день для спілкування та натхнення. Ваша комунікабельність допоможе зміцнити дружні й професійні зв'язки. Однак будьте обережні, стосунки із коханою людиною можуть погіршитися через вашу надмірну увагу до роботи.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви захочете побути вдома, у колі близьких людей, а ось від спорту та активного відпочинку краще утриматися. Цей день сприятливий для аналізу ваших планів на рік і відпочинку. Зірки радять із обережністю виконувати великі фінансові операції.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

День сприятливий для прояву лідерських якостей. Ваша харизма приверне увагу, і ви зможете надихнути оточуючих. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Якщо ви давно наважувалися заручитися зі своєю другою половинкою, зробить це сьогодні. Зірки пророкують щасливе майбутнє та міцний шлюб.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні — ідеальний час для саморозвитку. Читання, навчання або планування нових проєктів — ось що зробить цей день продуктивним. Зосередьтеся на дрібницях, щоб уникнути помилок. Очікуйте приємних сюрпризів від ваших близьких, але не забувайте допомагати їм у відповідь.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам слід приділити увагу фінансам. Планування витрат і заощаджень допоможе уникнути стресу у майбутньому. Сьогодні краще уникати подорожей та заощадити кошти. Також день підходить для відновлення стосунків із близькими людьми. Будьте уважні до прохань вашого партнера.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні у вашому житті будуть вирувати емоції. Зосередьтеся на позитивних моментах і уникайте конфліктів. Час із друзями або родиною допоможе вам розслабитися.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви будете повні енергії та бажання діяти. Зірки радять зосередитися на короткострокових цілях, щоб уникнути розчарувань. Якщо ви плануєте романтичний вечір із коханою людиною, то сьогодні найкращий час для цього.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день сприятливий для планування кар'єрних досягнень. Запишіть свої амбіції та перші кроки до їх реалізації. Також не забудьте про відпочинок — відновлення енергії важливе для успіху, але від алкоголю сьогодні краще утриматися.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви зможете знайти нові підходи до вирішення старих проблем. Ваш творчий потенціал сьогодні на піку, тож використовуйте його для розробки планів на рік. Якщо ви відчуваєте розчарування останнім часом — пам'ятайте, що правильні дії та думки сьогодні принесуть вам таке необхідне полегшення.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ваші емоції сьогодні можуть бути непередбачуваними. Зосередьтеся на гармонії та рівновазі. Час, проведений із родиною або за творчістю, допоможе знайти внутрішній спокій і натхнення на новий рік. На вас чекає успіх, якщо добре презентуєте свої ідеї та продемонструєте свою рішучість і ентузіазм у роботі.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить у 2025 році так, що всі будуть заздрити.

Також дізнайтеся, кому зі знаків Таро пророкує розставання у новому році.

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14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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