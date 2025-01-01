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Гороскоп на 1 января: Львам — счастье в браке, Овнам — финансы

1 января 2025 05:00
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 1 января 2025 года, для всех знаков зодиака — прогноз астрологов.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 января 2025 года. Фото: коллаж Новости.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

В новый год звезды приносят новые возможности и вызовы. 1 января — идеальный день для размышлений о будущем, планировании и начале счастливого и успешного года.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи для каждого знака Зодиака.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день подарит вам вдохновение на новые начинания. Вы наконец получите все боры и начнете 2025 с финансовой стабильности. Ваша энергия поможет начать год активно, но не торопитесь — продумывайте свои шаги. Встреча с друзьями или семьей подарит вам заряд позитива.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Овен.
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Первые сутки нового года благоприятны для домашних дел. Сосредоточьтесь на создании уюта и гармонии в доме. Также пора позаботиться о финансовых планах на год — сегодня вы сможете найти выгодные решения и получить значительные прибыли, если будете инвестировать на долгосрочной основе.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы испытаете желание делиться своими идеями и творчеством. Используйте этот день для общения и вдохновения. Ваша коммуникабельность поможет укрепить дружеские и профессиональные связи. Однако будьте осторожны, отношения с любимым человеком могут ухудшиться из-за вашего чрезмерного внимания к работе.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы захотите побыть дома, в кругу близких людей, а вот от спорта и активного отдыха лучше воздержаться. Этот день благоприятен для анализа ваших планов на год и отдых. Звезды советуют осторожно выполнять крупные финансовые операции.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

День благоприятен для проявления лидерских качеств. Ваша харизма привлечет внимание, и вы сможете вдохновить окружающих. Не бойтесь брать на себя ответственность. Если вы давно решались заручиться своей второй половинкой, сделает это сегодня. Звезды прочат счастливое будущее и крепкий брак.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Лев.
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня — идеальное время для саморазвития. Чтение, обучение или планирование новых проектов — вот что сделает этот день продуктивным. Сосредоточьтесь на мелочах, чтобы избежать ошибок. Ожидайте приятных сюрпризов от ваших близких, но не забывайте помогать им в ответ.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам следует уделить внимание финансам. Планирование затрат и сбережений поможет избежать стресса в будущем. Сегодня лучше избегать путешествий и сэкономить деньги. Также день подходит для возобновления отношений с близкими людьми. Будьте внимательны к просьбам вашего партнера.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в вашей жизни будут бурлить эмоции. Сосредоточьтесь на положительных моментах и избегайте конфликтов. Время с друзьями или семьей поможет вам расслабиться.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Скорпион.
Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете полны энергии и желания действовать. Звезды советуют сосредоточиться на краткосрочных целях во избежание разочарований. Если вы планируете романтический вечер с любимым человеком, то сегодня лучшее время для этого.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день благоприятен для планирования карьерных достижений. Запишите свои амбиции и первые шаги по их реализации. Также не забудьте об отдыхе — восстановление энергии важно для успеха, но от алкоголя сегодня лучше воздержаться.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Козерог.
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сможете найти новые подходы к решению старых проблем. Ваш творческий потенциал сегодня на пике и используйте его для разработки планов на год. Если вы испытываете разочарование в последнее время — помните, что правильные действия и мысли сегодня принесут вам столь необходимое облегчение.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака.
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши эмоции сегодня могут быть непредсказуемы. Сосредоточьтесь на гармонии и равновесии. Время, проведенное с семьей или по творчеству, поможет обрести внутреннее спокойствие и вдохновение на новый год. Вас ждет успех, если хорошо представите свои идеи и продемонстрируете свою решимость и энтузиазм в работе.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака
Знак зодиака рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в 2025 году так, что все будут завидовать.

Также узнайте, кому из знаков Таро предсказывает расставание в новом году.

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05:29 Си Цзиньпин сделал заявление о воссоединении с Тайванем

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