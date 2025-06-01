Гороскоп на сьогодні, 1 червня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 червня, перший день літа, який обіцяє бути яскравим та емоційним. Зірки налаштовують нас на хвилю натхнення, легкості й нових вражень. Місяць зростає у Леві, а це означає — енергії буде через край. Своєю чергою шоста місячна доба сприяє гармонії, інтуїції, любові й навіть пророчим осяянням. Це чудовий час для глибоких роздумів, мрій, а також для щирих емоцій та романтики. Астрологи радять знакам Зодіаку провести неділю усвідомлено, прислухаючись до себе та свого серця.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 1 червня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам захочеться драйву, руху та пригод. Ідеальний день для активного відпочинку, зустрічей, прогулянок на свіжому повітрі. У другій половині дня можливі приємні романтичні сюрпризи. Єдине — не варто тиснути на інших, навіть якщо здається, що ви знаєте краще. Вечір принесе легкість і натхнення.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для вас це буде спокійний, "домашній" день. Зірки радять присвятити час побуту, затишку, родині. Якщо щось довго відкладалося — сьогодні вдасться нарешті розібратися. Астрологи попереджають: уникайте ліні — вона може затягнути. Але це також і чудовий час для кулінарних експериментів, споглядання та теплих розмов. Вечір добрий для приємної розмови з близькими або перегляду натхненного фільму.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На Близнюків чекає дуже енергійна неділя — буде багато новин, зустрічей, спілкування. Можливі цікаві ідеї та навіть інтуїтивні відкриття. Ви можете несподівано побачити відповідь на питання, яке давно турбує. День підходить для читання, навчання, духовних практик. Вечір буде романтичний, з нотками флірту.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя, 1 червня, може дати вам поштовх до глибоких внутрішніх змін. У шосту місячну добу інтуїція підкаже вам щось важливе. Не поспішайте — дозвольте собі мріяти, фантазувати, згадати дитячі бажання. Астрологи радять не навантажувати себе справами — навіть якщо дім просить прибирання. Грошові питання краще не вирішувати. Вечір варто провести в тиші, з музикою або книжкою — щоб не втратити душевну рівновагу.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць у вашому знаку надає сили, натхнення й бажання сяяти. Вам хочеться свята, гарного одягу, уваги — і все це буде. День підходить для зустрічей, веселощів, навіть для імпровізованої вечірки. Увечері можливе романтичне побачення або яскраве враження, яке запам'ятається надовго.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День для тиші, усамітнення й відновлення. Якщо є можливість — влаштуйте собі цифровий детокс. Ваш організм потребує відпочинку, а розум — тиші. Хороший час для медитації або прогулянки на самоті. Інтуїція може підказати вам рішення важливого питання. Ввечері можливі одкровення, пророчі відчуття.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні — день творчості, романтики, дружби. Якщо планували зустрітись із кимось, з ким давно не бачилися — час саме такий. Ідеальний час для фотосесій, натхнення, шопінгу або спонтанної поїздки. Адже шостий місячний день сприяє духовному збагаченню. Вечір може подарувати несподівану симпатію або тепле зізнання.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Шостий місячний день загострює вашу чутливість. Можливі сильні емоції або навіть пророчі відчуття. Сьогодні вам варто бути уважними до деталей — знак може прийти звідти, звідки не чекаєте. Увечері можна відчути прилив сили або отримати емоційне повідомлення, яке змінить настрій. Це ідеальний час для медитацій або відвертої розмови.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У цю неділю, 1 червня, ви відчуєте натхнення. Чудовий день для нових вражень, поїздок, спілкування з позитивними людьми. Можливі несподівані приємні новини, запрошення, зустріч або поїздка. Вечір подарує радість та спокій на душі.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам сьогодні не вистачатиме звичної організованості — день закликає відпустити контроль. Дозвольте собі трохи мрійливості. Якщо працюєте — дайте більше свободи творчості, це принесе результат. День сприяє внутрішньому зростанню, роботі над собою, медитаціям. Вечір — для гармонії, спокою, можливо несподіваної романтики.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день про кохання, спілкування й несподівані зустрічі. Можливе знайомство, що згодом переросте в щось більше. Ваша енергія притягує людей, і день може бути дуже насиченим. Вечір сприятливий для щирої розмови або романтичної прогулянки.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Шостий місячний день ідеально підходить для того, щоб прислухатися до свого внутрішнього голосу. Якщо вас тягне до води, мистецтва чи музики — не стримуйте себе. Сприятливий час для творчості, духовних практик, написання віршів або просто мрійливого настрою. Вечір буде романтичним, може з'явитися хтось із минулого або прийде символічне повідомлення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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